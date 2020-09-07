▲ 新北文旦柚特展預購享優惠，滿額免運再送限量「幸福心型柚」。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局表示，2020年9月7日至18日連續兩周，只要到新北市府文旦柚特展預購文旦柚，預購滿2箱（每箱10斤）或是4箱（每箱5斤），即可享有免運優惠，另預購滿10箱（每箱10斤）或是20箱（每箱5斤），即加贈幸福心型柚1顆（價值380元），趕快把握好康優惠，搶先預購新北在地的文旦柚！

白露將至，這個時節是新北市文旦柚的盛產期，有吃過新北文旦柚的人都知道，新北文旦柚果肉Q彈、果香濃郁、甜中帶點微酸，讓人越吃越唰嘴!為了讓更多人可以買到新北在地的文旦柚，八里區農會推出電商平台「小農電舖直銷站」，讓民眾上網就可以買到，同時凡在小農電舖直銷站購買文旦柚禮盒滿500元，即贈柚香手工皂。

▲ 新北文旦柚禮盒。

八里區農會總幹事高金山表示，為了讓民眾上網就可以選購八里在地最好的文旦柚，從去年開始推出「小農電舖直銷站」，匯集八里區文旦柚友，販售有「3章1Q」驗證的文旦柚系列產品，協助農友增加販售管道、推廣自有品牌，同時讓消費者吃得安心、健康。另外在八里區農會也會有「小農電舖直銷站」門市，現場設置「歷屆文旦柚冠軍」專區，歡迎民眾來在地、吃在地。

八里區「艸田八家農場」場長黃阿發表示，9月是文旦柚豐收的季節，今年因為氣候平順，預期文旦柚甜度高、品質好，中秋節快到了，柚子有象徵團圓保佑的好彩頭，歡迎大家來預購文旦柚。

農業局長李玟表示，目前是新北文旦柚盛產的季節，今年9月7日至18日期間在市府一樓舉辦新北文旦柚特展，展示本市文旦柚禮盒及系列加工品，現場提供預購服務，預購滿20斤即可免費送達指定地址，預購滿100斤即加贈「新北心型幸福柚」，限量100顆，送完為止。預購資訊可洽「八里區農會」電話：02-2610-2996或是八里區農會「小農電鋪直銷站」網站：https://www.gotobali.com.tw/。

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