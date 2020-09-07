開學第二周　雲林縣府釋出縣庫23萬片醫療口罩給學童

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府今年一月初率先發給縣轄內縣立高中以下學生每人一盒醫療口罩防疫，原定三月寒假結束開學再發一盒，卻因口罩工廠被國家隊徵用而缺貨，即預告9月7日發放第二盒，但仍因檢驗報告未核可，雲林縣長張麗善緊急動用雲林縣政府口罩儲備量，今日上午釋出庫存23萬3825片供每位學童領5片應急。

▲開學第二周首日，雲林縣長張麗善緊急動用雲林縣政府口罩儲備量，今日上午釋出庫存23萬3825片供每位學童領5片應急。（圖／記者蔡佩旻攝）

鎮南國小校長梁博雍表示，目前校園仍嚴守防疫原則，佩戴口罩狀況雖視學師自主狀況，但學生一進校園均經量測體溫，只要出現發高燒、咳嗽等上呼吸道症狀必須著戴口罩，老師也會嚴謹看護孩子、掌握每位學生的身體狀況，並宣導勤洗手、保持社交距離等防疫措施。

▲雲林縣教育處指出，現在每人先發放5片通過檢驗報告的口罩，其餘口罩最快於下週檢驗報告通過後立即發放。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善現場示範將成人口罩於鼻樑鐵絲處反折，讓臉小的學童可以符合臉型配戴，縣長張麗善表示，面對新冠肺炎疫情持續，縣府以原先編列800萬元的經費採購口罩，明年度編列經費將增加至1900多萬元，並且明年度也將延續發放醫療口罩政策，避免學童在校園群聚環境中，造成疾病擴大或感染風險。

教育處長邱孝文說明，雲林縣政府在過年前因應空氣品質不良日，為守護學童，減低空氣汙染對學童健康之危害，招標採購「抗揚塵 罩健康」醫療用口罩，分兩階段發放，全縣各公私立國中小（含縣立高中）、幼兒園校內學童及教職員每人共計二盒醫療用口罩。第一批口罩已於1月22日發放，第二批原訂將於3月27日發放， 但礙於新冠肺炎疫情嚴峻，全國口罩統一由中央定額徵收，導致第二階段口罩無法依計畫發放，現因疫情趨緩，本縣採購之口罩皆已製作完成，惟目前口罩檢驗量大，檢驗報告無法如期核可，待報告檢驗通過後，即可全面發放。

▲雲林縣長張麗善現場示範將成人口罩於鼻樑鐵絲處反折，讓臉小的學童可以符合臉型配戴。（圖／記者蔡佩旻攝）

邱孝文指出，雲林縣政府全力以赴發放學童口罩，在口罩來源不易的現狀下，雲林縣政府仍然努力為本縣學童籌措口罩。防疫需要大家一起配合，現在每人先發放5片通過檢驗報告的口罩，其餘口罩最快於下週檢驗報告通過後，會立即發放，提供全縣各公私立國中小（含縣立高中）、幼兒園校內學童使用。

雲林縣政府為宣傳全中運賽事明年將於雲林主辦，為此次發放的口罩外封印製全中運吉祥物，造型可愛希望達到宣傳效果，學生拿到後滿心歡喜直呼好可愛。

▲雲林縣政府宣傳全中運賽事，於此次發放的口罩外封印製全中運吉祥物，造型可愛學生拿到後滿心歡喜。（圖／記者蔡佩旻攝）

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