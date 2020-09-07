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中秋慶團圓...蘇澳漁會推限量「鱻宴集錦盒」　漁貨搶鮮購

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▲▲▼蘇澳區漁會「鱻宴搶鮮集錦禮盒」，讓你中秋慶團圓海鮮美味一次購足。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲▼蘇澳區漁會「鱻宴搶鮮集錦禮盒」，讓你中秋慶團圓海鮮美味一次購足。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

蘇澳區漁會迎接中秋慶團圓，推出限量1500盒「鱻宴搶鮮集錦盒」，原價1680/盒，搶鮮購優惠價1480/盒，加入蘇澳區漁會LINE生活圈訂購前300名者，每人1盒享9折優惠，名額有限、及早搶先 ! 即日起至售完為止。

▲▲▼蘇澳區漁會「鱻宴搶鮮集錦禮盒」，讓你中秋慶團圓海鮮美味一次購足。（圖／記者游芳男攝，下同）

中秋慶團圓，蘇澳區漁會為消費者嚴格把關，推出漁貨搶鮮購專案，嚴選「鱻宴集錦盒」，內容物品項包括 : 竹筴魚一夜干、鯖魚片、蝦不辣、漁夫船凍透抽、白蝦、扁鱈（大比目魚）、花枝丸及飛魚卵香腸共計8大項，新鮮膨派，先購先贏，中秋團圓供您及家人營養所需，當令美味佳餚一次購足。

「鱻宴集錦盒」即日起開始預購特惠，原價1680/盒，搶鮮購優惠價1480/盒，預購限量1500盒，加入蘇澳區漁會LINE生活圈訂購前300名者，每人1盒享九折優惠，名額有限、及早搶先 ! 即日起至售完為止。

蘇澳區漁會另也推出白腹鯖魚片禮盒（160g/片，12入）原價720元，限量優惠價600元，這是內行人才知道俗稱的扁仔青飛，也就是白腹鯖魚片，油脂更豐厚，更好吃。

▲▲▼蘇澳區漁會「鱻宴搶鮮集錦禮盒」，讓你中秋慶團圓海鮮美味一次購足。（圖／記者游芳男攝，下同）

預購服務專線: 03-9972808
※白腹鯖魚禮盒每盒含運優惠價750元
※鱻宴禮盒運費每盒160元，兩盒以上（同一地點）免運費
宅配出貨日期：9/16~9/18、9/21~22（出貨後約2~3天到貨）

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