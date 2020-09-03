高鐵中秋車票開賣！一晚「狂銷27萬張票」　網哀嚎：用APP訂超卡

▲高鐵中秋連假車票開賣。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

中秋連假將至，雙鐵車票陸續開賣，台鐵車票2日凌晨開賣，短短9小時賣出逾24萬張票，而高鐵也於今（3）日凌晨開賣，截至上午11時，就賣出27.1萬張票，不少網友反應，透過網頁版購票相當順利就訂票成功，有人抱怨透過手機APP訂票，卻因為當機讓他沒有搶到熱門時段車票。

高鐵公司為滿足旅客返鄉與出遊需求，於9月30日至10月5日規劃中秋疏運，共加開188班次列車（南下89班、北上99班），總計6天提供1057班次列車的旅運服務。

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▲截至今早十一點，高鐵中秋連假車票賣出27萬張。（圖／記者李毓康攝）

高鐵車票於今日凌晨0時開放訂票，截至上午8時賣出25.3萬張票，截至上午11時則賣出27.1萬張票。高鐵公司提醒，旅客須於訂票日（含）3天內付款，否則車票將重新釋出。

高鐵公司表示，中秋連假期間，各車次分別配置有3至5節不等之自由座車廂，持定期票、回數票及悠遊卡/一卡通聯名卡（需開啟自動加值功能）之旅客，可直接感應進站。

另外，昨日台鐵車票開賣，9小時就賣出逾24萬張票，台鐵局也提醒，昨日訂票成功的旅客務必於2日內(含訂票當日)付款取票，否則逾期未取之車票，將於明（4）日上午9時重新釋出供民眾訂票。

▲本次連假期間高鐵列車均配置自由座。（圖／記者李毓康攝）



而台鐵9月30日及10月1、3、4日東線6班實名制列車，也於今日零時起開放 109 年8月1日前設籍於花蓮縣、臺東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親 1 親等國民訂票。

有網友在PTT反應，這次透過網頁版搶票，購票過程相當順利，不過使用手機APP就相對較卡，網友留言表示「用APP訂票花了10分鐘才進去，結果熱門時段的車票都沒了」、「APP好爛，網頁買到的」、「網頁版很順，建議大家進網頁版」、「APP完全進不去」、「被App騙了一直進不去，看網頁版才知道早鳥都沒了」。