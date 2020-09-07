跟婆家聚餐！二姑碎嘴「上菜嫌到吃飽」人妻崩潰　6千人有感

▲原PO跟婆家去吃飯，被二姑氣到消化不良。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

「今天跟婆家的人聚餐。」一名人妻在臉書《爆怨公社》貼文，說當時二姑來跟她坐一桌，她就禮貌性地問對方要不要點幾道菜，二姑還說「不用，隨便都可以」，沒想到菜一上，對方不漏一道菜地從頭嫌到尾，讓原PO忍不住在心裡翻白眼「拜託妳在家吃，不要出來吃，吃頓飯都讓我消化不良。」

這位女網友文中表示，「跟婆家的人聚餐，我二姑跟我們坐一桌，要她點菜她不要，都說隨便都可以」，結果上糖醋排骨，二姑就皺眉「這太酸、太鹹了」；上酸菜湯，二姑也不滿意「酸菜太鹹、不夠酸也不香，我隨便做的酸菜都比他好吃」。

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另外，梅干扣肉則被毒菇酸「我們客家人，做的梅干才好吃」；中卷被嫌棄「這應該用三杯」。吃完一頓飯，人妻整個超傻眼，因為沒有一道菜沒被二姑嫌到，讓她在心中直求二姑以後在家吃就好，「不要出來吃，吃頓飯都讓我消化不良。」

貼文吸引6700多人按讚，就有人開玩笑建議，「不夠香？下次吃飯記得幫她買支粗一點的香給她聞」、「回她『二姑～您的嘴比這些菜還要鹹還要酸呢』。」

有網友則是氣憤抱怨，因為身邊這種人還真的不少，「當然是妳們點的她才能嫌，她自己點的嫌了不就打自己臉」、「我家也有這號人物，但她只是想找話題跟大家說說話而已，別跟她認真就好」、「通常沒意見的最後都是意見最多的」、「我也很討厭這種，什麼都嫌，就自己的最好。」