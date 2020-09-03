【廣編】軒尼詩「邑」往情深傳情意　中秋團聚「干邑舉杯」暖心零距離

▲全球最受歡迎的干邑品牌－軒尼詩特別以團聚真摯時刻為設計靈感，推出「軒尼詩邑往情深禮盒」。

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圖、文／軒尼詩提供

中秋節是團圓的日子，在晶瑩的月色下與至親好友相聚，一同舉杯享受美好時光。今年中秋節，軒尼詩特別以團聚真摯時刻為設計靈感，推出「軒尼詩邑往情深禮盒」，9月1日隆重上市，分別包含「軒尼詩V.S.O.P邑往情深禮盒」與「軒尼詩X.O邑往情深禮盒」，透過軒尼詩在中秋佳節傳遞好久沒有說出口的心意。

軒尼詩今年希望透過干邑傳情，以「『邑』往情深」化為「一往情深」，將真摯的情誼體現於禮盒外盒設計，象徵著皎潔月光的金色外盒搭配著由多種陳年生命之水完美調和的琥珀色酒液，彷彿在明月的照耀下凝結了每個美好的時光。

軒尼詩V.S.O.P干邑於1818年受英國王儲喬治四世特別委託而首度釀製，以白葡萄為原料釀造出圓潤滑順、同時散發法國橡木桶陳釀的烘烤淡香而知名，酒體以層次結構扎實的精選生命之水為基底，前調飄散著如香草、丁香等辛香料的輕柔馥郁香氣，也讓享受軒尼詩V.S.O.P有了更多的可能；從醇厚柔順的純飲與加冰塊的層層風味，一直到加入薑汁汽水、清爽帶有氣泡感的軒尼詩Sunset調酒與細緻濃郁口感的The Old Fashioned 經典調酒，每種喝法都能感受到軒尼詩V.S.O.P在齒頰間迴盪的果蘊果香; 搭配餐點的選擇上，無論是中秋烤肉或中、西式料理都合味百搭，就像軒尼詩V.S.O.P一樣，任何溫馨時刻都能完美融合相聚的心。

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