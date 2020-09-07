寶寶性別揭曉派對放煙火…點燃野火瘋狂延燒　3000人被迫逃難爆氣

▲加州一架消防直升機在尤卡帕（Yucaipa）附近投水撲滅野火。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

加州聖博納迪諾郡一個家庭近日為了「寶寶性別揭曉」而舉行派對，並在聚會上點染煙火慶祝，結果不慎引發一場大型野火，延燒超過7000畝（約28.3平方公里）土地，3000多位居民被迫撤離。

綜合當地媒體報導，加州目前共有23場主要野火仍未撲滅，其中在聖博納迪諾郡奧克格倫（Oak Glen）附近的「艾爾多拉多大火」（El Dorado）於9月5日上午10時23分在尤卡帕（Yucaipa）爆發，並且持續朝附近社區延燒。

加州消防局（Cal Fire）發出聲明說，「由於天氣乾燥、炎熱，非常容易引發也野火，若因人為疏忽或非法行為而引發火災，將要承擔刑事責任和損害賠償。」據悉，由於當地風向多變，消防當局雖然派出500名消防員前往滅火，但至今仍僅能控制約5％火場。

這起野火的成因曝光後，憤怒民眾紛紛透過社群媒體開罵。其中一名Instagram用戶表示，「老天，這讓我非常不爽」；另一人在推特上寫道，「你跟我開玩笑嗎？怎麼會有人覺得現在是放煙火的好時機？」。

加州消防局表示，目前共出動14,800名打火弟兄在各地與野火奮鬥。自8月15日以來，加州全境累計已經發生900多場野火，共造成8人死亡、3,300座建築物受損，共2,343平方英里土地受災。

另外，加州近日出現破紀錄高溫，也使得全州供電情況緊繃，數百萬人面臨無電可用的風險。洛杉磯市中心高溫達華氏111度（攝氏43.9度），附近的聖費南多谷（San Fernando Valley）的伍德蘭山丘（Woodland Hills）則出現華氏121度（攝氏49.5度）破紀錄高溫。

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