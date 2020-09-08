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最腦洞大開的「8項軍備研發」　美軍想研發「吃草充電機器人」

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▲▼軍事機器人。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍曾想研發吃草充電機器人。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

劃時代的軍備武器，在一開始往往都來自一些天馬行空的想法，但是如果太不切實際，可能就會變成腦動大開的笑話。美國《軍事時報》（Military Times）列舉出美國國防高等研究計劃署最腦洞大開的八項軍備研發項目。這其中包括機器人昆蟲、人造血和大象機器人。

美國負責研發軍用高科技的機構「國防高等研究計劃署」 (Defense Advanced Research Projects Agency，DARPA），曾經提出許多不可思議的研發計畫，排名第一的是曾提出「吃草充電機器人」計畫，如果成功，則能夠提高機器人的續航時間，但是這項計畫在2015年被取消。

第二的計畫是具有3D列印自修復能力的建築。第三名是生產人工血液。2013年發佈的新聞稿中指出，如果成功，人工血液輸血成本將僅是目前的1/18。但此後在各項預算撥款文件中就再也沒有提及這一項目，有理由相信計畫已被取消。

▲從蒼蠅獲得靈感！昆蟲機器人藉由雷射光起飛（圖／翻攝華盛頓大學）

▲美軍曾想研發昆蟲機器人，但是軍方後續就沒再發表相關進度（圖／翻攝華盛頓大學）

第四的是2006年推出的昆蟲機器人研發計畫。研發人員有成功研發出其控制系統，但是自2009年起再無有關這一計畫進度的消息。

排名第五的項目是針對創傷後壓力、腦外傷、焦慮症、藥物濫用等等的大腦植入物。

排名第六的項目是1958年提出的核動力太空飛船，此計劃後因核輻射問題以及1963年美蘇簽訂禁止《大氣層核試驗條約》（Partial Test Ban Treaty, PTBT）而「夭折」。

排名第七、第八的是仍在執行的貨物駝運機器，包括騾型機器人和大象型機器人研發計畫，希望有助於美軍在類似越南叢林的環境作戰。

美國《軍事時報》指出，國防高等研究計劃署的研發計劃，既有成功也有失敗，這一機構有財力進行長期風險項目投資。

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