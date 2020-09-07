花錢請「假歐巴馬」只為炒他魷魚　川普遭爆從上任前就懷恨在心

▲前律師柯恩爆料川普曾找人扮歐巴馬，並拍攝影片。（影／取自YouTube／@Chito Peppler RUNINOut）

記者張寧倢／綜合報導

川普的前律師柯恩（Michael Cohen）在他的新書中提到，早在尋求美國總統大位之前，川普就對前總統歐巴馬窮追不捨、執念深重，除了公開質疑他的出生地，私下稱他為「被制的傀儡」外，更稱歐巴馬的常春藤學位是靠種族平權行動換來。根據柯恩的說法，川普還特別聘請人來扮演「假歐巴馬」，並拍攝了一段充滿貶低意味的影片。

根據《CNN》報導，他們取得了將於8日出版柯恩的新書《不忠，回憶錄》（Disloyal, A Memoir，暫譯）的副本，內容提及川普對歐巴馬的蔑視非常極端，甚至聘請以假亂真的「分身」假扮歐巴馬拍攝一段影片，痛批他政策失敗，甚至在片中炒了歐巴馬的魷魚。

雖然書中並未提及演員是誰以及具體拍攝日期，但確實包括一張川普坐在辦公桌前，與一位黑人面對面的照片。黑人穿的西裝翻領上貼有美國國旗別針，桌上其中一本書以大寫字母暗示了歐巴馬的名字。

柯恩表示，他曾擔任川普多年的私人律師，是有能力揭露川普的內幕人士，並自封為川普不法之事的「處理者」。柯恩將川普形容為「詐欺犯、說謊者、騙子、霸凌者、種族主義者、掠奪者」，批評他濫用總統職位以圖個人財務利益。

▲美國總統川普（Donald Trump）前私人律師柯恩（Michael Cohen）。

然而，據聯邦檢察官的說法，以及柯恩自己的認罪答辯，他也是個騙子。柯恩曾在2018年針對逃漏稅、向國會撒謊、違反競選經費等9項罪行認罪，並向檢察官表示，這些都是於川普指示下所犯，目的是為了幫助川普贏得2016年大選。

但是在新書裡，柯恩又推翻了早已認罪的部分罪行，說自己受害於檢察機關的「黑幫手段」。不過他承認在川普崛起中自己起了一定的作用，「我非常願意撒謊、欺騙和霸凌他人，以幫助我的長期雇主贏得白宮。」

對此，白宮發言人麥肯奈妮(Kayleigh McEnany)向《華盛頓郵報》表示，柯恩是對國會撒謊的「卑鄙的重罪者」，也是被剝奪資格的律師，已經失去了所有信譽，他這次想從中獲利並不令人驚訝。

▼柯恩曾於2018年11月29日向聯邦法院認罪。（圖／路透）