王定宇諷陳麗旭「故宮門票說」：國產就是黨產的DNA會遺傳

▲立委王定宇。（資料照／記者宋良義攝）

記者蕭羽耘／台北報導

國民黨全代會落幕，不過，黨代表陳麗旭因為不滿黨產遭凍結脫口，一句故宮門票收入應該歸給國民黨，在政壇持續發酵。民進黨籍立委王定宇7日譏諷，國產就是黨產的獨特政治DNA是會遺傳的。

陳麗旭6日在全代會直言，如果（國民黨）現在的錢是不當黨產所以扣住了，那國民黨當初帶來的黃金可以先擱置不提，但故宮博物院裡的國寶不是台灣的，是國民黨帶來的，所以故宮門票收入歸給國民黨，黨就有收入來源。

此話一出，立刻在網路上引發討論，王定宇在臉書還特別發文酸說，原來中國國民黨的「黨國不分」、「國產就是黨產」是一種獨特的「政治DNA」，是會「政治遺傳」的，照這個邏輯當年4萬換1元的人，可以找國民黨要回來喔。

王定宇表示，這位國民黨黨代表陳麗旭高聲喊出「故宮國寶、門票是國民黨的，要求國民黨要回來」，這種荒謬的笑話，讓現場的國民黨的黨代表大聲喝采、鼓掌，絲毫不自覺，這真的是種獨特政治DNA。

▼國民黨全代會，黨代表陳麗旭發言。（圖／記者李毓康攝）

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