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黨代表喊故宮寶物歸國民黨　朱立倫：故宮財產是中華民國的

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▲前新北市長朱立倫。（圖／朱立倫辦公室提供）

▲前新北市長朱立倫。（圖／朱立倫辦公室提供）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨面臨財務困難，目前更出現1億800萬元的資金缺口，因此國民黨代表陳麗旭6日在全代會上提議將故宮寶物與門票收入歸國民黨。對此，前新北市長朱立倫7日表示，故宮財產當然屬於中華民國。

朱立倫上午參與褒忠義民廟「義民祭祈福大典」祭典前受訪表示，他解讀黨代表這番話，真實的意義在於呼籲大家認同中華民國，以及中華民國過去到今天的歷史，當然故宮的財產屬於中華民國。

國民黨6日召開全國黨代表大會，黨代表陳麗旭發表陳詞，直言「一個早上開會到現在，開會很辛酸，國民黨怎麼了？」過去泱泱大黨現在被掐著脖子，是全世界最大笑話，撿槍都不會。此外，她提議，團結抗爭把故宮門票收入歸給國民黨，黨就有收入來源。

陳麗旭表示，國民黨在野了卻像執政黨，執政黨已經執政了還把自己當在野黨；國民黨現在最大悲哀的是，黨產會凍結黨產，理由是黨產不清不楚所以要凍結，那可不可以請中央硬起來，學學民進黨在野的樣子，「讓我們好好野一下」。

她強調，如果現在的錢是不當黨產所以扣住了，那國民黨當初帶來的黃金可以先擱置不提，但故宮博物院裡的國寶不是台灣的，「是國民黨帶來的！」

陳麗旭接著說，沒有爭議性的東西，就請中央站出來，帶領大家好好野一番，把故宮博物院寶物要回來，只要抗爭把故宮門票收入歸給國民黨，黨就有收入來源，「就讓我們好好野一野！」，這番話引發議論。

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