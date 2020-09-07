黨代表喊「故宮收入歸黨產」　陳玉珍嘆：國民黨應該拋下這一切

記者楊蕓／台北報導

國民黨代表陳麗旭不滿黨產被凍結，在6日全代會中喊出「要回故宮國寶」、「門票作為收入」等言論，引發熱議。國民黨立委陳玉珍受訪時感嘆，她也不認同不當黨產條例追殺國民黨的行為，但既然時代已經走到這，國民黨就勇敢面對，「黨產資源當然重要，但不是獲得執政權的關鍵，關鍵是黨的理想如何獲得人民認同」，喊話「國民黨應該拋下這一切。」

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）

陳玉珍7日在立法院受訪時表示，陳麗旭的發言有前後邏輯，早期國民黨創立中華民國，當時確實是「黨國一家」，如果因為以前特殊時代背景，就認為國民黨黨產是不當的，「當初國民黨也帶來很多黃金寶物，那些也該還給國民黨，這是黨代表說這些話的時代背景。」

▲國民黨代表陳麗旭喊出「要回故宮國寶」、「門票作為收入」引發熱議。（圖／記者李毓康攝）

陳玉珍強調，她不認同不當黨產條例追殺國民黨的行為，但既然時代已經走到這，國民黨就勇敢面對，雖然沒有黨產，但「民心」才是重點，就像民進黨過去沒有黨產，一樣能走到執政，「黨產資源當然重要，但不是獲得執政權的關鍵，關鍵是黨的理想如何獲得人民認同。」

「國民黨應該拋下這一切。」陳玉珍說，她理解很多黨代表覺得不公平，「但我們就勇敢放下過去往前走，民進黨執政蠻橫，我們努力好好做，民眾就會看到，國民黨才會有再執政的希望。」

至於台灣基進立委陳柏惟諷刺說，如果國民黨能接受大家用1元跟他們換取4萬元（註：國民黨1949年發行新台幣時，明訂4萬元舊台幣兌換1元新台幣），他願意補助1人350元的費用還國民黨。陳玉珍則表示，基進黨是年輕的政黨，自然不能理解早年的歷史背景，早年大家說黨國不分，但也很多人是不分政黨為國家努力，這才是最重要的，「我們不會糾結在這個上面，因為有再多黨產，做不好一樣會被人民趕下台。」

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