故宮寶物歸國民黨？黨產會批「停止黨國不分」：國寶不是你的

▲黨產會回應國民黨談故宮門票收入納國民黨。（圖／翻攝自不當黨產委員會臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

國民黨面臨財務困難，目前更出現1億800萬元的資金缺口，因此國民黨代表陳麗旭6日在全代會上提議，要將故宮寶物與門票收入歸國民黨。對此，黨產會7日強調，「國寶是全體國民的，不是你的。」請國民黨停止黨國不分，歸還不當黨產，落實轉型正義。

「國寶是全體國民的，不是你的。」不當黨產委員會7日表示，6日有國民黨代表在全代會中提到，「故宮裡面的國寶是國民黨的」、「門票收入要還給國民黨」；雖然國民黨主席江啟臣已經表示那是個人意見，但黨產會仍要強調「國寶就是屬於國家的，也是全體國民的，不會是一個黨的、也不能當作一個黨的專屬財產。」

黨產會指出，在動員戡亂與戒嚴的非常時期結束前，國民黨因當時的黨國體制，憑藉執政優勢，以違反當時法令、或形式合法但實質內容違反自由民主憲政秩序要求的方式，從國家或人民取得財產納為己有，累積了龐大的政黨財產，而形成政黨競爭機會不平等失衡狀態。

黨產會認為，在民主轉型後，利用執政機會或國家權力取得的不當財產皆應回復，可惜仍有人抱持威權黨國思維，認為國寶是國民黨的，「國寶真的不是黨寶，請國民黨揮別黨國思維，停止黨國不分，歸還不當黨產，落實轉型正義！」

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