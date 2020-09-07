黨代表喊「故宮國寶、門票收入歸國民黨」　江啟臣：純粹個人意見

記者楊蕓／台北報導

國民黨代表陳麗旭6日在全國黨代表大會上喊出「要回故宮國寶」、「門票作為收入」，引發熱議。對此，黨主席江啟臣7日受訪時回應，黨代表發言多元代表國民黨不是一言堂，該提議純粹是黨代表的個人意見，會中並沒有討論到這件事。

▲中國國民黨第20屆中央評議委員會第四次會議，會議推舉許水德為會議主席，會議開始由黨主席江啟臣致詞。（圖／記者湯興漢攝）

昨天全代會中，黨代表陳麗旭發表陳詞，直言過去泱泱大黨現在被掐著脖子，是全世界最大笑話，「撿槍都不會」。她提議，黨產被扣住了，那國民黨當初帶來的黃金可以先擱置不提，但故宮博物院裡的國寶不是台灣的，「是國民黨帶來的！」呼籲黨中央站出來，把故宮博物院寶物要回來，只要抗爭把故宮門票收入歸給國民黨，黨就有收入來源，「就讓我們好好野一野！」

▲國民黨全代會，黨代表陳麗旭發言「要回故宮國寶」、「門票作為收入」引熱議。（圖／記者李毓康攝）

陳麗旭的發言引起熱議，對此，江啟臣7日出席中評會前受訪回應，黨代表發言多元也代表國民黨不是一言堂，面對黨內不同意見一定要多聽取，有共識的部分能夠作為黨的決議，這是黨內民主化的過程。媒體追問「有共識討國寶嗎？」江啟臣說，「昨天在會場沒有討論這件事，這純粹是黨代表個人的意見。」

另一方面，昨天全代會便當準備台鐵「排骨便當」，並同時召開記者會啟動反美豬公投，卻有黨代表抱怨便當縮水、有點寒酸。江啟臣表示，國民黨已經不是家大業大，大家都能夠共體時艱，「我們也不會打腫臉充胖子，黨是什麼狀況就呈現給大家來看到，大部分黨代表都能夠接受理解黨的處境，昨天是要表達對台灣豬的力挺，對本土農業畜牧業的支持。」

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