陳柏惟：國民黨若能接受1元換4萬　「我補貼1人350元」故宮門票　

▲台灣基進黨立委陳柏惟。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蕭羽耘／台北報導

針對國民黨代表在全代會稱「故宮文物門票歸國民黨」，基進黨立委陳柏惟6日表示，如果國民黨能接受大家用1元換取4萬元，那他願意補助1人350元（故宮票價）還國民黨。

國民黨6日舉行全代會，黨代表陳麗旭致詞表示，當年國民黨從中國運故宮文物到台灣，所以門票收入應歸國民黨使用。

陳柏惟6日在臉書錄下台語影片回應，他表示，如果國民黨能接受大家用1元跟他們換取4萬元（註：民國初期新台幣政策），那他相當願意補助1人350元的費用還國民黨。

他提到，如果國民黨對歷史沒做功課自己願意解惑，陳解釋，故宮文物是由南京臨時政府孫中山及北洋政府袁世凱協商談判，將文物擺放在紫禁城收藏，直到馮玉祥推翻北洋政府，那些文物才被帶出去。

陳柏惟認為，全台灣最有機會跟政府爭取這些文物的是「愛新覺羅．溥聰」（金溥聰），建議國民黨可以邀請金溥聰來協助向政府討看看。

陳柏惟指出，故宮門票費用一說，他完全無法了解，因為國民黨長期侵占台灣人民財產及土地，已經高達數億數兆；如果藍營願意接受現代人拿1元向他們換取4萬，自己願意補助1人350元的票價，這樣比較公平。

至於國民黨在全代會上稱「國民黨是上帝給中華民國的禮物」，陳柏惟不以為意，他認為，國民黨是腦袋最有問題的政黨，是上帝給人民的考驗，要到台灣把藍營從政治的舞台上剔除，台灣才有光明的一天。

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