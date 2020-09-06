陸委會阻王金平赴「海峽論壇」　馬英九嗆：有違法就抓！





▲馬英九出席國民黨全代會。（圖／記者周宸亘攝）

記者羅婉庭／台北報導

前立法院長王金平9月中旬擬率百人團出席於廈門舉行的「海峽論壇」，遭陸委會警告。對此，前總統馬英九上午出席國民黨全代會時受訪表示，蔡政府不該限制人民集會、結社自由，要查就查，「有違法就抓呀！」

依照往年，國民黨每屆都會指派副主席率團參加海峽論壇，黨主席江啟臣則有意派王金平代表率團赴陸出席，並指今天會做決定，但目前江啟臣尚未對外說明。

陸委會副主委兼發言人邱垂正日前發布4點聲明，強調無論實體或網路，禁止在台舉辦與該論壇相關活動，中央與地方公務機關、個人或團體出席相關活動，也奉勸民眾及民間團體勿輕易參加，除兩岸人民關係條例、人民團體法、政黨法外，如有涉及違反國安五法及反滲透法情事，主管機關將依法處理。不過，陸委會隔天又書面回應只是善提醒。

王金平6日上午出席國民黨全代會，會前受訪時被問到黨內有無徵詢參加海峽論壇，王金平說「應該有吧」，並表示「再繼續討論一下」，媒體追問「有可能去嗎？」王金平則回應，「當然有可能，為著兩岸的氣氛緩和，當然有這個考慮。」他日前也表示，現在是兩岸緊繃時刻，他個人願意為兩岸和平交流做出貢獻。

▲國民黨全代會上午場。

▲國民黨全代會下午場。