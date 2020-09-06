洪秀柱全代會拋「護憲保台決議文」　臨時提案突襲江啟臣：堅守五權憲法

記者羅婉庭／台北報導

國民黨6日召開全代會，前國民黨主席洪秀柱將於臨時提案時領銜提出「護憲保台決議文」案，主張國民黨應對外宣示清楚反共、反台獨的路線，且為重建黨員對三民主義、五權憲法核心理念與信仰，國民黨應成立中央宣講團，進行組訓、宣傳與行動，「任何修憲相關條文，若與現行黨章有所牴觸，須經黨內辯論，且經全國黨代表大會通過才能進行之。」

國民黨主席江啟臣近日已向黨內大老妥協「九二共識」兩岸路線「不能動」，以中華民國憲法的九二共識延續兩岸互動，原被視為會安然過關，但洪秀柱人馬在全代會前夕，召集多名洪系黨代表，私下沙盤推演提出「護憲保臺決議文」案，將於下午臨時提案中提出，向黨中央叫陣。以往歷任黨主席僅出席上午議程，洪秀柱今將親自壓陣「盯場」，待完全場。

洪秀柱表示，堅守五權憲法是核心價值，沒有思想沒有信仰，就沒有力量，不是隨民意隨波逐流，沒有堅定立場是無法長存的。國民黨希望廢考、監，是因為「人」而廢掉「院」，因噎廢食是不對的，若要改為三權，應該要走西方的三權，有參議院與眾議院，但若把監察院放到立法院會成為什麼亂象？考試院放到行政院，文官制度也將會被破壞。

洪秀柱受訪指出，希望在統獨之間找出第三條路，就是「維持現狀」，但現狀無法永遠維持。兩岸主權互不否認，正視中華民國存在，治權互相承認，因此在「分治不分裂」前提下，兩岸就能坐下台談，最為關鍵。

根據「護憲保台決議文」內容指出，「三民主義五權憲法」為國民黨推動現階段國家發展不可擅變之基石，為和平發展，統一大陸之圭臬。國民黨面對護憲、修憲議題，務必以至公、至誠之心集思廣益，以國家安危、人民福祉為念，提升政府效能，強化監督制衡機制，但切勿附和一時民意浮沉而隨之起舞，在憲政改造過程中輕率動作，否則反成台獨勢力偷樑換柱的幫兇，進而動搖國本，甚至陷於亡國之境。

決議文表示，為謀中華民國長治久安，維護本黨創黨建國成果，以無愧於先賢先烈犧牲奉獻，並捍衛以三民主義、五權分立為本中華民國憲法。

決議為指出，五權憲法精義在於權能區分、監督制衡，五權分立、相繫且相維，目的在使人民有權、政府有能。國家存亡，民族盛衰，均繫於憲政施行之良窳；故須厲行憲政，依法行政，國祚方安。

決議文更強調，憲法為國家根本大法，今日台獨勢力毀憲亂政，亟欲制定新憲法、成立新國家，狼子野心，毫不遮掩；瓦解中華民國之意圖，昭然若揭。

此外，針對王金平前往兩岸論壇，洪秀柱表示，陸委會之發言完全在阻絕兩岸交流，就像阻絕陸生來台，陸生對台灣有好感，才會來台灣，是因為對這塊土地有好感，為何不讓台灣的好讓對岸學生更了解。王院長希望能創造和諧氣氛，這樣很好，就看陸委會如何定義，不讓人家交流，自己做不好，又不讓人家做，很丟臉。

▲國民黨全代會。（圖／記者李毓康攝）