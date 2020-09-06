「護憲保台決議文」闖關失敗　黨代表群起抗議...葉慶元當場怒嗆

記者羅婉庭／台北報導

國民黨6日召開全代會，黃復興黨部黨代表彭桂港提出前黨主席洪秀柱領銜的「護憲保台決議文」，主張重建三民主義，堅守五權憲法，並不斷在台下鼓譟，要求不送中常會研處之程序，直接透過全代會達成決議，考紀會主委葉慶元當場開嗆「你有這個力氣怎麼打民進黨」，現場一度擦出火花。





▲國民黨考紀會主委葉慶元。（圖／記者李毓康攝）

彭桂港批評，選舉失敗以後，改革委員會提出改革後，繞了一圈送到中常會，又全都被改掉，這不是我們要得結果，要求全代會當場決議。

接著，黨代表游文玉表示，不能每個案子都送到中常會，過去研議四年的、八年的都沒有結果，全代會是國民黨最高權力機構，希望每位黨代表為黨做決定，不要再留給中常會了。

同時，台下多位黨代表群起鼓譟。對此，會議主席林豐正指派葉慶元說明，但台下黨代表持續喊聲不讓他發言，葉慶元則嚴肅重複五次「讓我講完！」，黨代表反嗆「我們知道你要講什麼！」

葉慶元更當場開罵台下嗆聲的彭桂港，「我都還沒講你怎麼知道我亂講！」，請大家注意紀律，政黨在開會的時候有議事規則，發言人發言時其他人要尊重，打自己黨打得這麼開心，「你有這個力氣怎麼打民進黨！」

葉慶元表示，所有議案黨都會列管，黨中央提卻有要檢討的地方，考紀會每週工作會報都會列管，身為黨的考核機構，針對黨代表提案之後續發展做追蹤，都會向黨員報告。實際上，提案內容也都在改革方案內列入，包括上午有黨代表提出，中常委、中評委名單不應重疊，他認為非常有道理，他已經向江啟臣報告，應會盡快處理。葉慶元說到此時，台下傳來鼓掌與歡呼聲。

對於洪系黨代表提出「護憲保台決議文」並提議透過現場表決通過，葉慶元說，這樣的做法是違背黨章所規定的，黨中規範由中常會作為決議機構，若要帶到全代會表決涉及黨內決策機制變更。

葉慶元強調，他了解洪秀柱與黨內先進是為了國民黨好，但「國民黨怎麼可能會背棄中華民國憲法？這是不可能的」，國民黨就是捍衛中華民國的政黨，此案需要思辨、討論，而不是全代會突然提出，就要通過，應該依照慣例，交由中常會討論。

隨後，總務主任陳澂也表示，一定會慎重處理，今早在第一次會議第一項報告事項，備查去年全代會與中全會決議案之情形，一切照程序走，不可能敷衍黨代表提案，但議事單位不能干涉提案結果。

對於「護憲保台決議文」依照黨章規定送中常會研處，洪秀柱在會後受訪表示，這個提案不純粹是她個人的意見，是跟很多黨代表一起憂心黨所面臨的困境，但國民黨必須要肯定江啟臣很辛苦，面對這麼多的壓力，到底是要選擇選舉至上路線，還是理念路線？但這兩個是不相衝突的，三民主義、五權憲法是國民黨的中心思想、核心價值，稍早李乾龍也特別向她解釋，堅守三民主義、五權憲法已經是黨中央再三強調的，也跟立院黨團說明的，那既然如此就在今天全代會替黨中央做堅持的背書，不是更好嗎？

洪秀柱表示，目前黨內請清像廢考ㄢ監，但是不能因「人」廢「機關」，這是不對的，三民主義、五權分立是一項的主張。今天的結局有一點遺憾，如果全代會通過，將來國民黨會到這樣地步，就是因為長期以來失去話語權， 國父孫中山說要喚起民眾，必須把宣傳做好，話語權拿回來，廢考監之後大家都不知道三民主義是什麼，透過這樣不斷討論跟辯論，讓大家能夠更了解三民主義和五權憲法的珍貴和重要性，她非常遺憾，但還是要繼續努力大肆宣揚中心思想和核心價值。





▲國民黨全代會，洪秀柱領銜提案「護憲保台決議文」（圖／記者周宸亘攝）