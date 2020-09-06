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她用「強力膠封住私密處」持刀瘋狂自殘！發狠誣陷前男友下場曝光

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▲西班牙女子瓦內莎（Vanesa Gesto）用強力膠把陰道黏起來，設局誣陷前男友。（圖／翻攝當事人臉書）

▲西班牙女子瓦內莎（Vanesa Gesto）用強力膠把陰道黏起來，設局誣陷前男友。（圖／翻攝當事人臉書）

記者吳美依／綜合外電報導

西班牙北部的萊昂（León）發生一起可怕事件。女子瓦內莎（Vanesa Gesto）持刀自殘，甚至使用強力膠把自己的陰道黏起來，就是為了設局誣陷前男友伊凡（Ivan Rico）。但是，相關單位很快就識破這場「被害遭遇」，她也因此被判處10年有期徒刑與賠償金。

綜合《鏡報》、《每日郵報》報導，瓦內莎自稱2016年10月在住家外遭前男友綁架，塞進一輛黑色轎車，遭遇挾持期間，受盡了侵犯與折磨。這名女子也指控，伊凡強行把強力膠擠進其私密處，最後把半裸的她拋棄在附近城鎮本維夫雷（Bembimbre）。

She glued her vagina shut as part of a bizarre bid to frame her ex-boyfriend for kidnap and abuse

Daily Mail 發佈於 2020年9月4日 星期五

檢調單位追查時，調閱了一間超市的監視器畫面，竟發現瓦內莎自行前往店面，購買強力膠與「綁架工具」，後者包括她為了捏造指控而拿來自殘的刀子。此外，警方指出，在所謂「軟禁地點」附近，唯一被拍攝到的行經車輛是隸屬於市政府的卡車。

真相大白以後，36歲的伊凡獲釋，成功洗刷罪名。瓦內莎被西班牙媒體稱為「強力膠騙子」，她的律師艾蜜莉亞（Emilia Esteban）也主動切斷所有聯繫。艾蜜莉亞事後表示，「我一直相信著瓦內莎，這也是我為她辯護的原因。我感覺被羞辱與欺騙」。

萊昂法院今年稍早宣判，瓦內莎2項捏造犯罪的罪名成立，判處10年有期徒刑。法院3日公告審判文件，內容指出，除了入獄服刑以外，她還必須賠償前男友2.5萬歐元（大約新台幣87萬元）。

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