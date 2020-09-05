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西班牙女愛上台灣美景遇死劫　夜騎山道遭撞...魂斷恆春半島

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▲滿州車禍現場 。（圖／翻拍）

▲西班牙女遊客4日晚在屏東滿州發生車禍，消防人員搶救，送醫不治 。（圖／屏東縣政府消防局提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

一名西班牙女遊客4日晚騎機車行經屏東縣滿州鄉長樂村往分水嶺方向與一輛小貨車發生車禍，女騎士被擠壓到山坡水溝中，人車倒地受困小貨車及機車下方，屏東縣政府消防局獲報出動5名救護人前往搶救，利用絞盤機將傷者救出已無生命跡象，送醫搶救宣告不治，相關肇事原因及責任，由警方調查處理中。

▲西班牙女遊客4日晚在屏東滿州發生車禍，消防人員搶救，送醫不治 。（圖／屏東縣政府消防局提供）

▲▼滿州車禍、搶救女遊客。

▲西班牙女遊客4日晚在屏東滿州發生車禍，消防人員搶救，送醫不治 。（圖／屏東縣政府消防局提供）

屏東縣政府消防局於9月4日晚上20時42分，接獲民眾報案於滿州鄉長樂村往分水嶺有車禍受困案件，立即出動滿州、恆春分隊共2車5人出勤，由滿州分隊分隊長邱雅萍帶隊前往救援。

▲西班牙女遊客4日晚在屏東滿州發生車禍，消防人員搶救，送醫不治 。（圖／屏東縣政府消防局提供）

▲現場救援。

救護人員趕到現場，發現是1台機車與小貨車車禍，兩車並擠壓在山坡水溝中，其中西班牙女遊客受困在小貨車及機車下方。救護人員立即使用絞盤機將小貨車車頭移開，將傷者救出，並由滿州91車送往恆春旅遊醫院治療。

▲滿州車禍 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼滿州車禍、機車撞爛。

▲滿州車禍 。（圖／記者陳崑福翻攝）

警方初步調查，傷者是西班牙籍女子，約6個月前持持觀光護照入境，經常往來花蓮、台東、屏東等地旅遊。肇事原因為31歲劉姓男子駕駛自小貨車跨越行車分向線至對向車道撞上西班牙籍女騎士的機車，雙方均無酒駕情事，惟真正啟事原因還待進一步釐清。

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