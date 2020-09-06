國民黨全代會通過「中常委最多當8年」　每5席不分區立委需有1青年

記者羅婉庭／台北報導

國民黨第20屆第4次全國代表大會6日上午9時於台北市國父紀念館舉行，會宣布「組織改革」、「兩岸論述」、「青年參與」、「財務穩健」等4方向改革結果。其中，就組改部分，黨代表決議不分區立委中依序每5名要有1名40歲以下青年，且只能擔任1屆；中常委連選得連任1屆，任期最長8年。

國民黨主席江啟臣上任後，國民黨即通過改革委員會規劃案，改革委員會成員含括中常委、立法委員代表、地方民代、青年代表、學者專家或社會賢達等59位不同領域專業人才。歷經共25場分組會議密集討論後各組提出報告建言，並於全體會議上進行跨組別綜合討論，以形成改革委員會的共識及併陳建言，做為改革依據。

在組織改革上，國民黨藉由黨職選舉辦法的變革，使權力結構更具民意基礎、研議黨內公職人員評鑑機制以提升公職人員問政表現、並加強嚴明黨紀端正黨職選風；在青年參與上，持續培育地方有志青年經營地方進而參選、在提名機制上保障青年、於不分區立委中依序每5名要有1名40歲以下青年，且只能擔任1屆。

此外，國民黨除將刪除黨職候選人須經黨員連署規定外，中常委的任期，從過去沒有連任限制，改為連選得連任1屆，最多連續擔任8年，就必須停選1次，而且中常委總數將由目前的39席減少4席，變成35席。中央委員席次則是由現行210席，減為190席。

以及，為了增加決策多元意見，黨主席指定中常委不再限定黨籍縣市首長，可以選任黨籍社會賢達來擔任；因應民意，提升青年、婦女、弱勢團體、縣市議員以上之民選公 職人員之比例，改為50%以上。

在財務穩健上，以長期收支平衡、永續經營為目標，開源方面要落實黨公職分擔金達成率、逐年調漲黨費、進行小額募款並調升黨公職候選人提名作業費用來籌措黨務發展費用，節流方面則以撙節中央與地方黨部人事、業務費及辦公室租金支出的方式達到量入為出的目的。

至於黨費調漲，將先從目前的200元調高至300元，同時配合黨務活動進行小額募款、調整黨公職募款責任額、調整黨公職候選人提名作業費用，節流部分則預計至2022年共可撙節6700萬。

在青年改革部分，建立輔導青年參選機制，積極鼓勵青年投入基層選舉，提高青年參與的可能性，給予公平競爭機會，同時，召開青年諮詢委員會，於黨中央定期並滾動式的表達年輕人對各 議題的不同看法。

此外，地方黨部轉型為地方智庫，由地方智庫針對地方型議題進行深耕 與幕僚作業，成為議題創造者。建立黨中央與地方的資訊雙向交換模式，資訊共享、戰略共擬， 暢通基層回報地方議題與輿情的管道，再由中央發動資源配合協 助地方議題。

▲國民黨全代會。（圖／記者李毓康攝）





▲江啟臣、柯志恩、李乾龍。（圖／記者李毓康攝）





▲國民黨縣市長侯友宜、盧秀燕、徐榛蔚、徐耀昌、黃敏惠、楊文科出席全代會。（圖／記者李毓康攝）