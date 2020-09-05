嗆女客買120包蜜餞「看起來像代購」　百年老店氣回應：她講的都對

記者許力方／綜合報導

有女網友與一行人7朋友在台南安平老店買120包蜜餞，老闆娘卻態度不佳嗆她是「代購」、「拿去淘寶一包賣200元」，她一再解釋仍被斥責，氣得上網PO文抱怨。店家5日受訪時指出，當時老闆娘跟女客人強調「不要轉售」，並拿袋子來裝，對方卻認為在刁難，說到激動處直喊「她講的都對」、「不要講了不要講了！」

女網友4日在「爆怨公社」發文，稱3日與高中同學們一起去台南玩，逛到安平一家知名蜜餞老店，熱心地替大家團購，因店家有限購，決定6款品項各買20包，卻遭老闆娘不斷嗆聲「我們這裡禁止轉售」、「妳看起來就像代購」、「我做生意這麼久，妳不用騙啦～妳就是啦！現在代購不好做啦，不要做了啦！」

▼嗆女客買120包蜜餞「看起來像代購」，百年老店回應了。（圖／東森新聞）



沒多久，結帳時女網友因沒帶袋子，老闆娘又再嗆，「這不是買不買的問題 這是環保問題！」結完帳，老闆娘竟又突然拿起一包蜜餞，手指著她對著其他客人大喊「淘寶一包拿去賣200元！」網友氣得洗版回擊「不意外，老闆結帳態度超級差」、「在地都去另一家」、「台南人都不買這家，尤其是在地安平人根本就不買這家」。

店家5日受訪時語氣透露不耐，直指當時「大姊跟她說，『妳買一買妳不要轉售這樣』」當時也跟女客人說不要做代購，代購現在不好做，之後又叫女客人拿袋子來裝，卻被說是在刁難，越說越激動，女店員欲言又止，最後生氣地說「我都不想講，她說的都對，我如果多講吼…啊！不要講了不要講了。」

當地其他蜜餞店家則坦言，通常遊客會大家集一起來團購，有時候北部、中部、南部都不一定，但不會把客人當作代購，認為客人買愈多愈好，不會在意代購。

事實上，這間蜜餞老店坐落台南安平300多年的歷史的老街，店史超過130年，不僅獲台南市府頒發「優良百年老店」殊榮，網路上有不少代購，開價55元至上百元不等，店家因原料、人力等有限，規定每人每款只能限購20包，就怕被代購買完，曾因老闆態度問題鬧出不少風波，還有大學生發起過「拒買活動」。