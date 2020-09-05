不二坊現場停售倒數4天　板凳大隊壓境...「嚇死人」代購價碼曝

▲不二坊宣布９日起暫停販售店家聚集代購排隊人潮。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化蛋黃酥名店不二坊，拋出震撼彈宣布「自9/9(三) ~ 9/26(六)」暫停販售，上午在店家前及一旁巷弄滿滿都是代購排隊人潮，1盒15顆蛋黃酥原價600元，代購價今天瘋狂飆升到1盒1000元，預料這4天排隊也將會再掀起另一波高潮，停止買賣後，下周價格恐一路飆漲到1500元。

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不二坊的店緊鄰彰化市三民市場，平日就已經排隊人潮就很多，更何況遇到假日期間，人車爭道險象環生。2018年9月才有男子因不滿買不到蛋黃酥，加上店家態度不佳，憤而潑漆洩憤，但新聞曝光後絲毫不影響民眾搶購意願，甚至還吸引更多民眾跟風。

現場的排隊人群有9成以上都是要買給代購業者，記者實地走訪一趟現場，逢周六上午，不二坊的大馬路前車水馬龍，一旁又是傳統菜市場，彰化警分局民生派出所也派出多名員警現場維持交通秩序，更怕排隊的民眾會被車撞，不停的吹哨要這群阿公阿嬤小心，盡量往騎樓靠。

業者一顆蛋黃酥售價40元，代購業者將價格每顆調漲10元後，依然人氣高居不下，上周有代購業者已經悄悄調漲到一盒1200元，未來有18天連代購都排不到，恐怕未來一盒15顆將飆破1500元。

一名不二坊的代購業者透露，排隊一整天能輪到3、4次，平均一天能買到9盒，轉手賣以後一盒最多可以賺個將近300元，如今又公告將暫停買賣18天，這不來排隊真的虧很大，一整天下來能賺到3000元左右，排得再久也值得。

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