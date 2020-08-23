台南做16歲安平啟航　黃偉哲：轉大人學習壯大自己承擔責任！

▲台南安平開台天后宮「做16歲」成年禮，23日上午8時在展開，有近300位學子報名參與。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南安平開台天后宮「做16歲」成年禮，23日上午8時在展開，有近300位學子報名參與，其中有2位身障生由阿嬤帶領生參加，廟方秉持著媽祖的慈悲及關懷之心，特贈給這2位身障生每位6000元獎助學金，由市長黃偉哲代表廟方頒贈，並祝福做16歲的青少年們，轉大人要學習壯大自己承擔責任！

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黃偉哲市長指出，今天很高興台南安平開台天后宮來做16歲，其實做16歲是目前為止一個古禮，但是目前為止只有台南保存下來古禮，所以說能夠讓許多的家長跟孩子之間能夠明瞭做16歲的意義。

黃偉哲說，今天我也看到了有一些弱勢的團體，因為有單親、有阿嬤來扶養，那這些孩子藉這個機會跟阿嬤跪著奉茶，一方面宣示他已經成人了，一方面也讓阿嬤了解扶養孩子真的是茹苦含辛，剛剛阿嬤也都流下了感動的眼淚，所以他想說藉著這個機會，讓親子之間能夠藉著這個禮儀，能夠了解更多親子之間的互動，那藉著這個古禮的維繫，也讓台南作為台灣最古老的城市，有保留許多過去先祖所留下來的文化資產，他相信做16歲就是其中之一。

黃偉哲說，現在的風潮是要提倡18歲公民權，公民權從20歲降低到18歲，跟過去我們現在所留下來的做16歲的傳統，正好是互相呼應的，也希望說年輕的一輩一方面體會父祖輩他們維持古禮的一個緣由跟目標，一方面也宣示自己要肩負更大的國家跟社會的責任，這也就是做16歲從這個古禮留下來在現今的一個新的時代意義的詮釋。

這次安平開台天后宮「做16歲」活動，原本有3位身障學生報名參加，他們的身障別分別是唐氏症、智障及自閉症，至今天上午活動開始前，僅2位來報到，對此，廟方感謝這些身障生能參與此活動，並秉持著媽祖的慈悲及關懷之心，特贈送給他們每位6000元獎助學金。

報到這2位身障生，分別是楊姓的唐氏症及廖姓的智障生，他們均由阿嬤帶領長大，也由阿嬤陪同至天后宮參與「做16歲」活動。市長黃偉哲對這2位的身障學生參與此活動，相當感動，全程陪同他們向阿嬤跪拜奉教親茶、鑽「鳥母宮」，並代表廟方贈送每位6000元的獎助學金，黃偉哲市長也希望這2位學子能好好教順阿嬤的養育之恩。

▲台南市長黃偉哲與法國、美國的朋友，以早期的船員裝扮，登上仿古的西式船頭，來與參加的學子共同「勇闖山海圳」。

23日上午天空不作美，活動上午8時開始，天空一直下著雨，市長黃偉哲準時至現場，為參與的學子加油打氣，希望大家今天過後，能對自己所做所為更要負責任。廟方並邀請3位來自法國、美國的朋友，以早期的船員裝扮，登上仿古的西式船頭，來與參加的學子共同「勇闖山海圳」。

市長黃偉哲表示，台南是全台唯一保存「做16歲」的傳統文化，今年市府第一次與廟方共同舉辦此活動，就是希望此傳統文化能持續保留下去。

▲台南安平開台天后宮副主委吳高明月（右1，安平觀主亭主委）等人，頒贈弱勢少年紀念品。

台南安平天后宮主委盧友禮說，「做16歲」是台南的傳統習俗，廟方每年均有辦理此活動，且每年均會創新、結合在地歷史、吸引年輕話題，今年台南市政府民政局特別委託安平開台天后宮，承辦「做16歲」活動，今年的活動範圍不限於安平區以往的「感恩之旅」，足跡更是遍及中西的知名大廟「台南開隆宮」及安南區的「海尾朝皇宮」，還加入了「勇闖山海圳」的步行體驗行程。位於海尾的山海圳綠道，也是早期台灣三大可由水路直接通往玉山的行商步道，除了象徵步步高升，邁向高峰。

「做16歲」的個活動過程一直到下午，流程分別為：第一站：開臺天后宮祭拜開台媽祖與延平郡王及奉茶謝親恩-由學子向父母至親敬奉茶水，以表彰孝道；第二站：出鳥母宮，祭拜靈濟殿註生娘娘，象徵「轉大人」，邁向人生新階段；

第三站：觀音亭，祭拜觀世音菩薩及0至7歲守護神大聖爺；第四站：周龍殿，祭拜8至12歲守護神中壇元帥；第五站：安平古堡的揚帆大航海成功啟航與步步高昇；第六站：海尾朝皇宮內祭拜保生大帝及山海圳綠道祈願之路（歩行） ，到海佃國中授贈結訓儀式；第七站：開隆宮祭拜七娘媽過七夕喜鵲橋。最後返回安平開台天后宮。

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