台南安平造船廠吊掛漁船引擎　工人慘遭擊中頭部送醫身亡

▲台南市安平區1處造廠，操作吊掛漁船引擎時，不慎擊中62歲宋姓工人頭部，當場無呼吸心跳，消防局據報出動救護車將他送醫急救，仍傷重不治身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安平區1處造船廠，21日下午發生工安意外事件，廠區操作吊掛漁船引擎時，擊中62歲宋姓工人頭部，當場無呼吸心跳，消防局據報出動救護車將他送醫急救，仍傷重不治身亡，全案目前由檢警調查處理中。

台南市消防局119勤務中心於下午2時19分許據報，位於安平區舊魚市場內加油站旁1艘船上有人受傷，消防局馬上出動安、和緯消防分隊消防人及救護車計3車8人前往救援。

安平消防分隊救護車到場發現有1名工人頭部受傷，大量出血已OHCA無呼吸心跳，初步調查係造船廠在吊掛發電機不慎打到工人頭部造成重創，救護人員馬上將62歲宋姓男子送往郭綜合醫院急救。

台南市警四分局安平所據報，派員前往現場勘查蒐證查處，警方初步調查該起工安意外發生於於下午2時27分許，地點在安平區運河路，當時一艘漁船停於運河路港邊作漁船引擎安置吊掛作業，在船底一名作業的宋姓工人，意外遭漁船引擎撞傷。宋男經郭綜合醫院全力搶救，仍宣告傷重不治身亡。

警方將現場封鎖，並請偵查隊前來採證，並將現場相關人員帶返所製作偵訊筆錄釐清相關案情，並報請勞工局及農業局查處。全案由檢警調查偵辦中。

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