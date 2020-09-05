獨／12歲代購賺百元...9年滾出10桶金！「少年董ㄟ」自創潮牌服月賣萬件

▲21歲的楊崇立自創台灣潮牌，去年就賺進500萬，現在殺進百貨公司市場 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

12歲的時候，你在做什麼呢？國內就有一名21歲「少年董ㄟ」楊崇立，12歲開始進行代購從百元賺起，現在已經賺進了10桶金，去年開始自創潮牌服飾，一推出就成了年輕人喜愛的品牌，光是單月就能賣出萬件，現在他還進軍百貨公司設專櫃，就是要挑戰國內外知名品牌。

「辛苦值得啦！辛苦要值得，時間花在哪，成果就在哪」，穿著自家的潮牌服飾，頂著燙捲的美式風格頭髮，一臉稚氣，不說你可能很難相信，才21歲的楊崇立已經有破千萬的身價，擁有時下年輕人最愛的潮牌服飾，從去年才剛開始投入服飾業，原本只是在網路直播拍賣，但現在賣著賣著，今年9月1日也到了百貨公司當中設櫃。

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▲21歲的楊崇立自創台灣潮牌，12歲開始從事精品代購 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲21歲的楊崇立自創台灣潮牌，去年就賺進500萬，現在殺進百貨公司市場 。（圖／記者吳奕靖攝）

楊崇立說：「一個月要有40萬業績，才可能會留在百貨當中成為正式櫃，而光是現在的臨櫃裝潢就已經花了超過30萬」，不過一個月40萬，對楊崇立來說一點都不擔心，因為光是還沒有進到百貨專櫃，直播拍賣的數量單月就已經有五、六千件。

回想自己從國中12歲開始接觸精品代購，然後經過7年的時間發現年輕人要買好一點的服飾，價格都略高，所以才興起了自創品牌的概念，希望用低價格讓年輕人穿到品質、材質比較好的衣服：「人人都可以入手」，至於談到服裝設計，楊崇立率性的回答：「這是我的想法，然後讓設計師根據我的想法來製作，再經過無數討論才會變成品」。

從國中開始從事代購，楊崇立說母親一開始還很反對，不過他還是自己去找了懂代購的先輩，一點一點自己慢慢學，他回想當初跑到精品代購店跟業者說，有沒有貨可以賣他，然後他自己再轉手賣，從一百塊、兩百塊開始賺起，賺了再去買第二件貨，就是這樣的方式和自創品牌，讓他在9年的時間當中，賺進了千萬財，他很自豪的說「我是白手起家，沒有靠家裡幫助」。

▲楊崇立自創台灣潮牌，非常受到年輕人的歡迎 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲21歲的楊崇立自創台灣潮牌，去年就賺進500萬，現在殺進百貨公司市場 。（圖／記者吳奕靖攝）

楊崇立只有高中學歷，也比一般年輕人沒有「娛樂消費」，但是對他來說：「辛苦值得啦！辛苦要值得，時間花在哪，成果就在哪」。現在的他還沒打算就此停步，雖然已經進入百貨界，也有不少國內知名youtuber穿他的衣服，但他還打算要跟國內知名歌手來合作，要讓「台灣潮牌」進軍國際。