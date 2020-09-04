買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」　當地人嘖：從來不買

▲闆娘質疑原PO是代購業者！（圖／翻攝爆怨公社）



網搜小組／劉維榛報導

出遊買名產，沒想到變成花錢找罪受！一名女網友抱怨，日前跟閨蜜去台南買蜜餞，總共買了120包，豈料老闆娘卻一副跩樣警告禁止轉售，還懷疑原PO是代購業者，甚至當著客人的面，指責她「淘寶一包拿去賣200 元！」讓原PO覺得莫名其妙。文章曝光後，不少在地人直言，「尤其是在地安平人根本就不買這家！」

一名女網友在臉書《爆怨公社》傻眼表示，昨（3）日與高中同學們一起去台南玩，剛好逛到知名蜜餞老店，熱心的原PO替大家一起團購採買，決定6款品項各來30包，豈料老闆娘卻拒絕，表示「最多各20包」，接著開啟神扯對話：

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原PO：好啊～那就各20包



老闆娘：我們這裡禁止轉售



原PO：好的



老闆娘：妳看起來就像代購



原PO：我沒有要賣啊



老闆娘：你看起來就是



原PO：我就不是啦



老闆娘：我做生意這麼久，妳不用騙啦～妳就是啦，我跟妳說啦，現在代購不好做啦，不要做了啦



原PO：我就說不是賣的，而且我們一行有6-7個人，買這些各20包過分了嗎？

看著另一位店員快速打包蜜餞，原PO也去排隊結帳，中間還被其他客人插隊，一度讓她很不是滋味，等了一會兒終於輪到原PO時，老闆娘先開口詢問，「妳有帶袋子嗎？」原PO禮貌回應，「沒有耶，因為我只是來逛逛，順便進來買，所以沒帶袋子，我能買袋子嗎？」

老闆娘又跩嗆，「這不是買不買的問題 這是環保問題！」當下原PO選擇不爭論，沒想到結完帳，老闆娘突然拿起一包蜜餞，一邊手指著原PO，對著其他客人大喊「淘寶一包拿去賣200元！」

頓時，好脾氣的原PO一秒被激怒，當場反擊「所以這到底是關我什麼事？」事後走出門外，向同學們討拍，大家也忿忿不已，但原PO顧及老闆娘已年邁，最後還是忍住氣沒吵起來，「到底淘寶賣200是關我什麼事啦？真的很有事！」

▲有苦主遇到類似經歷！（圖／翻攝爆怨公社）



奇葩故事曝光後，掀起5千多名網友幫忙出氣，「你看起來就像代購，到底是怎樣看的？」「他們態度一直都這樣，而且現在沒有人在代購他們家的了」、「就算我賣到非洲，也跟她沒關係啊，啊是到底賣不賣？不賣就不要浪費時間」、「我買了一次後就不去了，態度很重要。反正老闆也不缺我這外來客」、「不意外，老闆結帳態度超級差」、「在地都去另一家，在一個轉角，那才叫真的蜜餞」、「台南人都不買這家，尤其是在地安平人根本就不買這家」。

留言串中，有吃貨分享口袋名單，「推薦汪福記蜜餞，態度好又好吃實在」、「益生堂、吉美」、「正合興比較好吃」、「舊李合興好吃」、「華記真的比較好吃」、「個人覺得還是員外百果山的蜜餞比較好吃，而且很小時候的味道」、「榮義蜜餞行，老闆非常客氣」。