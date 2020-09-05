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北韓快射了！美智庫捕捉新浦造船廠「異常舉動」：正準備潛射飛彈

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▲▼美國智庫在北韓咸鏡南道新浦照船廠衛星相片中，捕捉到異常舉動。（圖／路透社）

▲美國智庫在北韓咸鏡南道新浦照船廠衛星相片中，捕捉到異常舉動。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）當局目前專注颱風災後重建、趕工平壤綜合醫院，最高領導人金正恩近幾次的會議內容也幾乎聚焦於發展經濟、改善人民生活與防災，沒想到在對外軍事活動上卻仍蠢蠢欲動！美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）提出一組衛星相片，表示北韓可能正準備試射中程潛射彈道飛彈（SLBM）。

根據外媒《路透社》報導，CSIS在官網上傳一組攝於北韓咸鏡南道新浦造船廠的衛星相片，並在報告中表示，原本停靠在保安區域船塢的數艘船艦中，赫然發現一艘拖船，該艘拖船平時負責將用於潛射導彈的試射平台駁船拖引至外海。

CSIS分析，「雖然該種軍事動向可能象徵著，北韓當局可能已著手準備在駁船試射『北極星3型』潛射導彈；但這也不代表一切。」

▲▼美國智庫在北韓咸鏡南道新浦照船廠衛星相片中，捕捉到異常舉動。（圖／路透社）

▲北韓可能暗自策劃潛射新型中程彈道飛彈。（圖／路透社）

報導指出，北韓去年10月為了遏止來自外部的威脅、強化自我防衛權，宣稱潛射「北極星3型」新型潛射彈道飛彈成功。

軍事專家們解釋，北韓去年的試射，被認為是2018年決定與美國坐上談判桌協商去核後，最具挑釁意識的一種軍事行動。

其實北韓從2017年起便停止試射洲際長程彈道飛彈，並暫停核試驗；然而種種跡象卻表明，北韓當局並未放棄核武，甚至金正恩還曾在會議中提到核武用來保衛國家的正當性，顯然與美國總統川普希望達成的「完全去核」大相逕庭。

▲▼北韓去年10月試射北極星3型潛射彈道飛彈。（圖／達志影像）

▲北韓去年10月試射北極星3型潛射彈道飛彈。（圖／達志影像）

《路透社》分析，川普專注於在11月美國總統大選取得連任；不過若北韓當局執意在此之前做出準備試射導彈等行動，也就顯示出川普與金正恩此前3次史無前例的「世紀大戲」，在去核協商中毫無進展。

根據《韓聯社》，南韓軍方分析北韓去年潛射的「北極星3型」，其最大飛行高度為910多公里、飛行距離則為450公里。

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