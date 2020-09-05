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領土一寸也不能少！中印防長會晤「橋不攏」：盼印度停止軍事挑釁

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▲▼中印兩國防長於俄羅斯會晤，雙方無共識。（圖／翻攝自RMO India官方推特）

▲中印兩國防長於俄羅斯會晤，雙方無共識。（圖／翻攝自RMO India官方推特）

文／中央社台北5日電

中國國務委員兼國防部長魏鳳和與印度國防部長辛赫當地時間4日在莫斯科會晤。據中國官媒新華社報導，雙方均強調透過對話協商解決邊境問題，會後並未發布任何共識。

上海合作組織正在莫斯科舉行國防部長會議，中印兩國防長都有與會。近日中印邊境衝突局勢再趨緊張，雙方敲定舉行衝突以來層級最高的防長會晤。

印度國防部長辦公室官方推特（RMO India）5日凌晨3時推文稱，辛赫（Rajnath Singh）與魏鳳和在莫斯科大都會飯店會晤已結束，歷時2小時20分。但推文並未說明會晤內容。

新華社報導，魏鳳和表示，近期兩國兩軍關係因邊境問題受到嚴重影響，兩國防長面對面就有關問題坦誠交換意見十分重要。造成當前中印邊境緊張局勢的起因和真相十分清楚，責任完全在印方。中國的領土一寸也不能丟，中國軍隊完全有決心、有能力、有信心維護國家主權和領土完整。

他表示，雙方應認真落實習近平主席和莫迪總理達成的重要共識，「堅持透過對話協商解決問題」。希望印方嚴格遵守雙方達成的一系列協定協議，切實加強對一線部隊管控，不越過當前實控線進行挑釁，不採取任何可能引發局勢升溫的舉動，不刻意炒作和傳播負面訊息。

魏鳳和說，雙方應著眼中印兩國關係和地區和平穩定大局，共同努力、相向而行，推動當前事態儘快降溫緩和，維護中印邊境地區的和平與安寧。

報導稱，辛赫表示，當前形勢下，邊境和平穩定對雙邊關係至關重要，應保持雙方軍事、外交等各層級對話管道暢通，「透過對話協商和平解決問題」。

他說，希望雙方採取負責任態度，儘快實現一線部隊全面脫離接觸，避免採取使局勢升級或複雜化的舉措，不使分歧成為爭端，推動兩國兩軍關係儘快回到正軌。

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