病毒趨緩一路發！南韓單日增168例...防疫當局警告：要鬆懈還算早

▲南韓首爾在實施強化版防疫政策後，疫情逐漸趨緩。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓新冠肺炎（COVID-19）連續3天單日新增病例未滿100人，不過防疫當局警告，現在放鬆警戒似乎還太早！根據統計，截至5日上午0時為止，南韓今（5）日上午9時30分共通報168起病例，其中包含158起境內感染、另外10起則為海外感染；目前南韓累計確診數共為21010例、死亡增至333例。

根據《韓聯社》。《News1》報導，除了首爾市城北區「愛第一教會」與光復節首爾光化門示威集會仍有確診案例，上級綜合醫院（主要提供重症患者高品質醫療服務）、健康食品推銷業者說明會、室內小吃攤等也傳出群聚感染案例。

另外，感染途徑不明者比率仍維持20%之間，且重症、危急病患也持續增加，令防疫當局不得不戒慎恐懼。

▲原本人潮絡繹不絕的景福宮，只剩稀疏的遊客與川著韓服的禁衛兵。（圖／達志影像）

從新增感染者所分佈的地區來看，首都圈新增病例達112例（首爾佔51例、京畿道佔47例、仁川佔14例）；釜山佔10例；光州與慶尚南道各佔8例；大邱佔5例；忠清南道佔4例；江原道佔3例；大田、忠清北道、全羅北道各佔2例；蔚山與濟州島各佔1例。

截至4日中午12時，「愛第一教會」增加13人感染，共累計1152起病例；8月15日首爾光化門示威集會也新增11名確診者，目前共累計473起相關病例，分散在南韓14個市與道。

首爾市松坡區首爾峨山醫院累計6人確診；首爾市廣津區惠民醫院（혜민병원）累計16人確診；京畿道安山市室內小吃攤累計5人確診；京畿道南楊州市兒童圖書出版業累計5人確診。

而大邱市北區某大樓地下室所舉辦的冬蟲夏草事業說明會，累計25人確診；忠清南道青陽郡泡菜工廠累計22人確診。

▲南韓防疫當局決定繼續實施社交距離防疫。（圖／達志影像）

首爾市廣津區惠民醫院8月31日傳出員工確診後，區廳（區公所）便下令暫時關閉醫院、實施消毒、設置臨時診療篩檢所等工作，並對來診病患與附近居民傳送災難警告簡訊，提醒就近篩檢；然而惠民醫院卻違反隔離規定，讓部分職員返家，違反《傳染病預防法》。對此，區廳決定依法提出告訴。

保健福祉部長朴淩厚（박능후）在5日的會議中表示，病毒從教會與示威集會現場開始擴散，傳播至職場、室內體育場所、醫療院所，甚至是高齡者佔多數的療養機構，令防疫當局非常緊張，「政府於昨（4）日宣布全國社交距離防疫第2階段延長兩周、首都圈的強化版則延長一周，盼國民能共體時艱、忍受日常生活上的不便。」

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