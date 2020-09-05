行動電源充電爆炸起火！他睡翻「瞬間被炸飛」　背燒出一條粉色肉

▲平格利表示，行動電源使用說明寫著可以充電24小時，但只經過3、4個小時就爆炸。（圖／翻攝自臉書／Shari Dowling Pingree，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美國加州一名15歲少年在買了行動電源後，上月某日想著要把電充飽，以便隔日帶出門到學校使用，便在睡前把電源線插上。只不過，當他睡到凌晨2時許，行動電源突然爆炸，他瞬間被炸飛跌落床下，且爆炸引起的火勢延燒至床鋪，導致他的背部、手臂皮膚二級燒傷。

每日郵報報導，現年15歲的平格利（Colton Pingree）先前網購行動電源組，總共花費10美元（約新台幣300元），加上隔日想帶著充飽電的行動電源到學校使用，所以就把電源線插上，接著把它放在床鋪枕頭旁邊。在他睡著之後，一如往常翻身，背部直接壓在行動電源上，誰料意外就此發生。

8月18日凌晨2時30分左右，平格利被突然發生的爆炸炸飛跌落地板上，睡意濃濃的他只覺得相當困惑，且背部異常疼痛、手臂灼熱，甚至聞到一股怪味，直到抬起頭來才發現情況有異，「我的2條被子和其中一個枕頭都著火，當下立刻驚醒，接著站起來徒手滅掉火。」

平格利隨後抓起放在床邊的水瓶，拿起小刀把瓶蓋戳洞，將瓶內的水灑向仍在悶燒的地方，並伸手把還在燒的行動電源丟進馬桶，並向父親求助。

所幸這起事故並沒有鬧出人命，但平格利的背部、手臂二級燒傷，可見後背皮膚被燻黑、起水泡，且中間一道橫向傷口露出粉紅色的肉。儘管事後癒合情況良好，他強烈建議，別在睡覺的時候把行動電源帶在身邊，也不要放在床上，「我再也不會允許這樣的事情發生，這太可怕了。」