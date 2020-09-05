　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

行動電源充電爆炸起火！他睡翻「瞬間被炸飛」　背燒出一條粉色肉

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 美國加州一名15歲少年睡到一半，正在充電的行動電源爆炸起火 。（圖／翻攝自臉書／Shari Dowling Pingree）

▲平格利表示，行動電源使用說明寫著可以充電24小時，但只經過3、4個小時就爆炸。（圖／翻攝自臉書／Shari Dowling Pingree，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美國加州一名15歲少年在買了行動電源後，上月某日想著要把電充飽，以便隔日帶出門到學校使用，便在睡前把電源線插上。只不過，當他睡到凌晨2時許，行動電源突然爆炸，他瞬間被炸飛跌落床下，且爆炸引起的火勢延燒至床鋪，導致他的背部、手臂皮膚二級燒傷。

每日郵報報導，現年15歲的平格利（Colton Pingree）先前網購行動電源組，總共花費10美元（約新台幣300元），加上隔日想帶著充飽電的行動電源到學校使用，所以就把電源線插上，接著把它放在床鋪枕頭旁邊。在他睡著之後，一如往常翻身，背部直接壓在行動電源上，誰料意外就此發生。

8月18日凌晨2時30分左右，平格利被突然發生的爆炸炸飛跌落地板上，睡意濃濃的他只覺得相當困惑，且背部異常疼痛、手臂灼熱，甚至聞到一股怪味，直到抬起頭來才發現情況有異，「我的2條被子和其中一個枕頭都著火，當下立刻驚醒，接著站起來徒手滅掉火。」

▲▼ 美國加州一名15歲少年睡到一半，正在充電的行動電源爆炸起火 。（圖／翻攝自臉書／Shari Dowling Pingree）

平格利隨後抓起放在床邊的水瓶，拿起小刀把瓶蓋戳洞，將瓶內的水灑向仍在悶燒的地方，並伸手把還在燒的行動電源丟進馬桶，並向父親求助。

所幸這起事故並沒有鬧出人命，但平格利的背部、手臂二級燒傷，可見後背皮膚被燻黑、起水泡，且中間一道橫向傷口露出粉紅色的肉。儘管事後癒合情況良好，他強烈建議，別在睡覺的時候把行動電源帶在身邊，也不要放在床上，「我再也不會允許這樣的事情發生，這太可怕了。」

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
獨／月清槍21次防癌　嫩妻曝老公「夜夜一直要」
新婚2個月妻罹癌掉髮…男星忍淚裝沒事：光頭很酷啊
逛全聯驚見「鍋燒意麵」！媽媽整箱搬回家　網暴動：不用跟團了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

行動電源充電爆炸起火！他睡翻「瞬間被炸飛」　背燒出一條粉色肉

王毅嗆付出代價！捷克議長「克服恐懼」訪台：盼中國承認對等關係

漢堡王推「山寨版大麥克」　麥當勞氣炸求償：「飢餓傑克」故意模仿

川普願調解中印邊境紛爭　親曝：衝突程度遠超外界想像！

領土一寸也不能少！中印防長會晤「橋不攏」：盼印度停止軍事挑釁

「選舉人團」勝者全拿！538人決定誰入主白宮　川普2016逆轉關鍵

心碎了！捷克鋼琴商遭北京客戶「暴怒」取消訂單：只因韋特齊訪台

美國考慮「中芯國際列貿易黑名單」！　路透：疑與中國軍方有關

中國最積極干預美大選！白宮國安顧問點名北京：40年最大外交敗筆

俄新冠疫苗再突破！國防部長「親自上陣」接種　9月中開放民眾施打

林心如送女兒上幼稚園「偷掉兩滴淚」　一直被傳跟霍建華婚變：我也覺得奇怪！

煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

在火葬場討生活！他「無畏鬼神」　堅持要對得起良心：老天看得見

陸製337萬口罩混充MIT！　國家隊老闆曝內幕：快把我踢出

取名超重要！她分析動漫真實名稱「神奇寶貝➞虐待動物」台下笑翻

網紅存錢7年23歲買千萬新房！ 殺價祕訣看時機：過年買砍200萬

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

薔薔辯論狂嗆「妳那麼沒價值嗎」超失控　沈玉琳收視破1...和Melody比基尼遊瑞光路

進入宇宙？實測真空機玩轉物品　棉花糖瞬間腫大、可樂像「沸騰」

2比特犬死纏緊咬路人超驚悚　熱心民眾幫忙慘遭波及釀3傷

行動電源充電爆炸起火！他睡翻「瞬間被炸飛」　背燒出一條粉色肉

王毅嗆付出代價！捷克議長「克服恐懼」訪台：盼中國承認對等關係

漢堡王推「山寨版大麥克」　麥當勞氣炸求償：「飢餓傑克」故意模仿

川普願調解中印邊境紛爭　親曝：衝突程度遠超外界想像！

領土一寸也不能少！中印防長會晤「橋不攏」：盼印度停止軍事挑釁

「選舉人團」勝者全拿！538人決定誰入主白宮　川普2016逆轉關鍵

心碎了！捷克鋼琴商遭北京客戶「暴怒」取消訂單：只因韋特齊訪台

美國考慮「中芯國際列貿易黑名單」！　路透：疑與中國軍方有關

中國最積極干預美大選！白宮國安顧問點名北京：40年最大外交敗筆

俄新冠疫苗再突破！國防部長「親自上陣」接種　9月中開放民眾施打

女童遭虐殺「生前模樣曝」　生父泣訴：沒見到最後一面是最大遺憾

龜山島夢幻牛奶海其實是「酸奶菌缸」！泡海小心「一回頭到石垣島」

插旗南部！2D咖啡高雄店走賽車風格　門口停一台2D風格保時捷

蒙古國男大生狂歡帶妹夜騎　遇警落跑...再衝廁所催吐1.5小時

民眾憂加工肉品標示不實、洗產地　陳時中：不會在台灣包一包就變MIT

Nissan掌握「突破性」碳纖維工法　2分鐘產出將導入一般車款

LIFE・經典／池袋7月開幕的超小型旅館「白色」　體現日本文化的極簡風格

玩2天「隔天慘被分手」　男友罵沒想到妳超醜！她淚：化妝錯了嗎

娃娃動手術！「病人家屬」憂心緊盯　姐無言：真兇麥假啊

蛤蠣、蝦子多到蓋滿鍋！高雄浮誇火鍋吃到飽　6種銷魂湯頭任選

國際熱門新聞

疫情期間，對全裸家政婦需求激增

教授講中文：那個　遭罵種族歧視

即／失聯貨輪奇蹟尋獲1生還者

別再過來！59歲英勇男大吼徒手「阻車墜河」

強颱海神「暴風空前強」　最快後天登陸

為了毒品 女被迫跟狗發生性行為

衝刺砍警！她下秒遭連開4槍身亡

心碎！議長訪台...捷克鋼琴商遭北京客戶取消訂單

媽才剛踏出門…噁男「割喉14歲嫩妹」血泊姦屍

「玩膩就處決」酒店淪血腥萬人塚　現在竟變豪華渡假村

川普被爆稱美軍公墓裡都「魯蛇」

WHO：不會為「未經證實安全有效的疫苗」背書

打爆北韓！南韓研發地對地飛彈能「一桿進洞」

10歲童狂存零用錢...買壽司「想請媽媽吃」

更多熱門

相關新聞

川普：隨時可調解中印邊境紛爭

川普：隨時可調解中印邊境紛爭

中國與印度4日舉行迄今最高級別的國防部長會晤，意在解決邊界爭端。美國總統川普同日晚間在記者會上表示，中印邊境局勢相當麻煩（nasty），實際情況遠比許多人理解的樣子更加險峻，美國也已經準備好介入調解邊界紛爭，提供協助。

白宮：中國最積極干預美總統大選

白宮：中國最積極干預美總統大選

川普被爆稱美軍公墓裡都「魯蛇」

川普被爆稱美軍公墓裡都「魯蛇」

蓬佩奧指控中國剝削美國　華春瑩回應了

蓬佩奧指控中國剝削美國　華春瑩回應了

印度煙火工廠爆炸釀7死、4重傷

印度煙火工廠爆炸釀7死、4重傷

關鍵字：

行動電源爆炸加州北美要聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

嫩爸接高中女兒放學被誤認情侶　老師跟媽媽告狀

25歲正妹哭求復合...渣男喊價40萬　她絕望輕生

南投4歲女童遭埋！光頭男拉她進巷子…拎箱子出來

短裙妹護男友！路邊纏鬥2男被讚翻

84歲一尾活龍...阿公開心援交71歲嬤

看「婆婆殺了我」二伯感觸超深！

蔡依林染「超前衛髮色」　網看傻：媽啊

買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」

渣醫生偷吃1週搞3次！正宮怒「朝臉淋王水」

即／坦承混陸貨　加利老闆獲裁350萬交保

陳文杰假動作　富邦開心後傻眼

台南豆花伯推餐車叫賣！客人嫌貴點完落跑

國道7-11貨車追撞水泥車　司機卡車內「小腿斷噴」慘死

北市媳婦留遺言輕生！婆婆：是她的問題

Jessi脫稿提問：哥抽菸嗎？　「戒菸大使」金希澈崩潰了

更多

最夯影音

更多
林心如送女兒上幼稚園「偷掉兩滴淚」　一直被傳跟霍建華婚變：我也覺得奇怪！

林心如送女兒上幼稚園「偷掉兩滴淚」　一直被傳跟霍建華婚變：我也覺得奇怪！
煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

在火葬場討生活！他「無畏鬼神」　堅持要對得起良心：老天看得見

在火葬場討生活！他「無畏鬼神」　堅持要對得起良心：老天看得見

陸製337萬口罩混充MIT！　國家隊老闆曝內幕：快把我踢出

陸製337萬口罩混充MIT！　國家隊老闆曝內幕：快把我踢出

取名超重要！她分析動漫真實名稱「神奇寶貝➞虐待動物」台下笑翻

取名超重要！她分析動漫真實名稱「神奇寶貝➞虐待動物」台下笑翻

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面