強颱海神直撲！九州千家7-11預防性停業　奄美市發避難勸告

▲ 颱風海神強度達日本氣象廳定義「非常強烈颱風」，有登陸可能。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社東京5日綜合外電報導

今年第10號颱風海神威力持續增強，目前正朝日本沖繩及九州行進，日本便利商店龍頭7-ELEVEn（7-11）宣布，九州約1000店將預防性停業；山陽新幹線九州區間也將預防性停駛。

強度達日本氣象廳定義「非常強烈颱風」海神直撲日本，有登陸可能。氣象廳表示，海神可能帶來「前所未有」的破紀錄暴風、大浪、滿潮及大雨，疾呼民眾事前做好防颱準備。

日本TBS電視台報導，隨著海神行進路徑可能直撲九州地方，日本便利商店龍頭7-ELEVEn宣布，九州地方約1000間加盟店將實施「計畫休業」（預防性停業）。

這約1000間7-11加盟店分布九州地方7縣，各加盟店主可自行根據颱風動態判斷何時預防性停業。九州7縣共有2343間7-11，根據海神屆時實際行進路徑，實施預防性停業的加盟店可能也會隨之增減。

7-11總部表示，他們最優先考量就是顧客及加盟店營運相關人員的安全。

▲鹿兒島縣奄美市今上午10時針對全市範圍發布避難勸告，總計4萬2674人受到影響。（圖／達志影像／美聯社）

至於另外兩大便利商店業者全家（FamilyMart）及羅森（LAWSON）表示，「以安全為最優先前提，交由各加盟店主自行判斷」，並未說明大約停業店數。

日本放送協會（NHK）報導，因應海神來襲，JR西日本公司表示，已決定在山陽新幹線的廣島站到博多站區間，7日全天實施「計畫運休」（預防性停駛）；至於新大阪站到廣島站區間，則採取減班方式營運。

九州南部的地方鐵道路線，6日將實施預防性停駛；九州北部可能從6日下午實施。

在空中交通部分，日本沖繩縣及九州南部主要機場起降航班，包括福岡機場往來鹿兒島機場、那霸機場往來羽田機場或大阪機場、那霸機場往來成田機場等，今天合計已取消96個國內線航班。

日本「南日本新聞」報導，由於海神來勢洶洶，為防止前往避難的民眾因為太過密集而感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），自衛隊已派出直升機協助鹿兒島縣離島十島村約170人預防性撤離；同為鹿兒島縣離島的三島村公所，也安排渡輪預防性撤離約50人。

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▼ 鹿兒島縣奄美市超商貨架被掃空。（圖／達志影像／美聯社）

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