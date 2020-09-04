強行禮拜糗大了！厚臉皮染疫牧師遭市府「求償5億」...賠到脫褲

▲全光焄牧師多次違反防疫規則，首爾市府研擬下周向其求償5億韓元以上。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

首爾市城北區「愛第一教會」牧師全光焄（전광훈）多次違反防疫守則，除舉辦面對面禮拜活動外，還號召信徒參與數萬人聚集的光化門示威集會，造成新冠肺炎（COVID-19）病毒擴散，而自己也染上此病。

對於近來數千人以上染疫、巨大規模的經濟損失，首爾市府決定對全光焄提出損害賠償訴訟，預估賠償金額將超過5億韓元（約新台幣1236萬元）。

根據韓媒《News1》，首爾市府關係人士表示，市府將於下周展開對全光焄的損害賠償訴訟，目前仍在檢討法律相關細節，計算具體損害金額。

報導指出，損害金額包含「愛第一教會」相關確診者的醫療費用、居家隔離費用、經營居家隔離中心之費用、社交距離防疫提升至第2階段後首爾市大眾運輸面臨使用人數減少而產生的虧損等。

該市府關係人士透露，損害賠償金額加總後可能比原先各界媒體所預估的5億韓元還要來得高。

據悉，全光焄於2日病癒出院後，就直奔「愛第一教會」前，在極右保守派Youtuber與信徒前召開記者會，提出陰謀論，控訴文在寅政府與防疫當局欲藉轉嫁防疫責任來達成消滅教會的目的，更表示「我已做好一個月後殉教的準備」。

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