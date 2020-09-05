快訊／載5800牛貨輪颱風翻覆！3天後再尋獲1生還者　躲救生艇漂流

▲巴拿馬籍貨輪「GULF LIVESTOCK 1」於日本外海失蹤。圖為菲籍大副2日獲救畫面。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

巴拿馬籍活體牲畜貨輪「GULF LIVESTOCK 1」受梅莎颱風影響，2日凌晨在日本奄美大島附近海域失聯，5日凌晨再度傳出好消息，又有第二名生還者獲救，跟第一名生還者一樣，同樣是菲律賓籍船員。

根據菲律賓CNN報導，搜救隊在奄美大島附近搜救時，在一艘救生艇上找到第二名生還者，獲救之後還有意識，也能夠自行行走，但是官方尚未透露生還者的姓名與身分。

巴拿馬籍活體牲畜貨輪「GULF LIVESTOCK 1」2日凌晨在日本奄美大島附近海域發出遇險訊號後失聯，船上43名船員僅菲律賓籍大副被尋獲，其餘人員和船隻下落不明。菲籍大副表示，當時船隻在海上失去動力，遭大浪拍打傾覆，他落海後並未見到其他船員。

船舶動態追蹤網站Marine Traffic在社群網站上分享船舶航跡圖，顯示GULF LIVESTOCK 1輪當晚幾乎是直接朝向梅莎颱風中心駛去。根據網站資料，GULF LIVESTOCK 1輪全長134米、寬20米，總噸位11947，建造於2002年。

這艘貨輪是紐西蘭船商所有，8月14日從紐西蘭內皮爾（Napier）啟航，原訂11日抵達中國河北唐山市。船組人員包含39名菲律賓人、2名紐西蘭人與1名澳洲人；除此之外，船上還載有約5800頭牛，如今再傳好消息，有第2人獲救，不少當地網友看到，也紛紛留言祈禱繼續有奇蹟出現。



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