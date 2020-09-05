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海神直撲日韓！氣象專家嘆超罕見　揭「不減弱」關鍵：未來威脅更多

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▲▼颱風梅莎侵襲，南韓沿岸已掀起巨浪。（圖／達志影像）

▲颱風梅莎侵襲，南韓沿岸掀起巨浪。（圖／達志影像）

記者蔡儀潔／綜合報導

繼中颱梅莎日前登陸朝鮮半島後，第10號颱風「海神」預計明（6）日晚會登陸日本西部，對日韓構成極大威脅。氣象專家賈新興指出，一般而言，颱風遷移至中高緯度地區就會減弱，但由於全球暖化效應，導致中高緯度海面增溫，利於颱風發展，未來中國長江以北、日韓遭受強颱威脅，恐怕會越來越多。

▲▼海神颱風。（圖／中央氣象局、翻攝PAMMB、NCDR）

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▲海神颱風。（圖／翻攝PAMMB）

賈新興在臉書發文指出，對於南韓而言，一週內雙颱且幾乎在同一地點登陸，而且海神又是強颱，對南韓的防災體系是重大考驗。

賈新興進一步解釋道，從氣候的特性而言，颱風上到韓國附近一般都減弱居多，登陸的位置則以濟州島以西為主，「面對未來地球發燒的影響，中高緯度的海溫也增暖。」

至於未來的氣候情況，賈新興直言，日韓及中國長江以北，面臨強颱的威脅，恐怕是越來越多，「全球暖化好像風險的放大器。」

▲▼海神颱風變強颱，是今年第一個強颱。（圖／氣象局）

▲海神颱風是今年第一個強颱。（圖／氣象局）

氣象專家吳德榮也於「三立準氣象• 老大洩天機」撰文指出，今（5）晨2時真實色雲圖顯示，「海神之眼」圓而清澈，強度已近顛峯，由於主觀的差異，中央氣象局估近中心最大平均風速105浬／時、日本估100浬／時，皆為「強烈」颱風，美國聯合颱風警報中心（JTWC）甚至估為135浬／時的「超級」颱風（super typhoon）。

吳德榮指出，由於缺乏飛機穿越的觀測資料，無法保證實際上是多強。最新（5日2時）中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，「海神」是今年最強、且是第1個「強烈」颱風，目前向北北西轉偏北，加速前進。

「海神」暴風圈明（6）日晚起侵襲日本西部，下週一（7日）晨颱風中心通過日本九州西方近海，下週一近午登陸韓國、暴風圈橫掃朝鮮半島；接近陸地之前，強度僅微幅減弱，對日本西部、朝鮮半島構成極大威脅。

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