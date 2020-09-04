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民進黨反嗆藍營「謾罵動機都是政黨利益」：忽視加利不肖行為

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▲民進黨發言人顏若芳。（資料照／記者周宸亘攝）

▲民進黨發言人顏若芳。（資料照／記者周宸亘攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨4日針對加利科技公司以陸製口罩混充實名制一事，除批評蔡政府用「口罩國家隊造假」來打擊國家隊外，也質疑「蔡政府連口罩都管不好，能管好瘦肉精美豬？」對此，民進黨發言人顏若芳晚間表示，現在當務之急應是徹查不法、究責黑心廠商，確保不合格產品勿再流入市面，而非謾罵政府，一竿子打翻一艘船。

顏若芳指出，當有黑心廠商被揭露以中國大陸製造的口罩冒充台灣製造，政府部門馬上對該廠商冒充台灣製造的產品進行查扣，並追查流向， 而總統蔡英文4日也明確宣示，除司法機關開始偵辦，也要求行政團隊必須徹查有無類似情事，行政機關則盡所有可能確保市面上流通的國家徵用口罩及許多防疫物品，都符合要求與防疫標準。

顏若芳批評，民眾都很清楚，自新冠肺炎疫情爆發以來，國民黨就不斷唱衰台灣的防疫，一再打擊國家隊的付出，現在發生黑心廠商魚目混珠的問題，國民黨的態度依舊如此，忽視問題的根本是黑心廠商的不肖行為，只針對政府不斷的謾罵與責怪，不禁讓人懷疑，其動機都是政黨利益作為出發點。

顏若芳也表示，「大家都知道台灣防疫能有好成績，就是靠全體國人支持政府政策做好防疫工作」，以及口罩國家隊的努力付出，如今，國民黨卻是用「口罩國家隊造假」，無疑是狠狠的打擊許多國家隊成員認真付出的情感，更是傷害台灣口罩受國際肯定的信譽。

顏若芳正告國民黨，無理的謾罵不是解決問題之道，自認撿到槍、想要趁機轟垮對手的不當想法，只會讓追查黑心廠商的問題被模糊，加劇人民不必要的恐慌，這絕非是台灣社會所樂見。

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