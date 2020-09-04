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最強保護色！「軍墨綠」口罩9/12開放預購　上波夜霓紫開箱照曝光

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▲萊潔口罩。（圖／業者提供）

▲2日預購口罩盛況。（圖／業者提供）

記者曾筠淇／綜合報導

繼薰衣草紫、丹寧玫瑰、冰河藍、淡橙橘、夜霓紫口罩後，特殊色又來了！萊潔這次推出「軍墨綠」醫療防護口罩，將於9月12日中午12點準時在萊爾富開放預購，貨量達3萬盒，一盒50入裝，定價399元；每人限購1盒，民眾可透過「Life-ET機台」進行預購，售完為止。

萊潔「玩色．炫彩」系列的軍墨綠醫療防護口罩將於12日中午12點至14點，在全台萊爾富開放首波預購，貨量共達3萬盒，同樣一盒50入裝，定價399元。此次主打「無墨綠，不秋冬」，希望能夠過飽和的墨綠時尚詮釋街頭潮流，而墨綠色可聯想為「保護色」，象徵口罩防護的保護意義。

請繼續往下閱讀...

▲萊潔口罩。（圖／業者提供）

▲▼萊潔推出軍墨綠口罩。（圖／業者提供）

▲萊潔口罩。（圖／業者提供）

軍墨綠口罩日後也將於7-11、全家、家樂福、大樹、丁丁、佑全、維康、札幌藥妝、日藥本舖、墊腳石陸續上市，實際販售時間則依通路公告為主。

此外，9月2日開放預購的3萬盒「夜霓紫」口罩在17分鐘迅速賣光，還有萊爾富因為擔心機台當機，竟在下方擺放「乖乖」，希望能讓機器乖乖聽話，順利完成當次預購。

▼萊潔「夜霓紫」口罩開箱照曝光。（圖／業者提供）

▲萊潔口罩。（圖／業者提供）

▲萊潔口罩。（圖／業者提供）

▲有萊爾富為了希望機器乖乖聽話，竟在機台下放置2箱乖乖。（圖／業者提供）

雖然機台在7點17分即顯示「已售完」，不過一陣子後仍有民眾買到；對此，業者則表示，「因為有些人買了不完成結帳，為了避免有人轉售小白單，且維持公平機制，因此過15分鐘後就會自動註銷，額度則回到機器中。

＞＞其他販售資訊如下：

PChome 24h除了開賣美德、摩戴舒、康匠、艾可兒等品牌口罩，8日15點也將開放預購中衛炫綠口罩防疫組，售價518元，每組帳號僅限購一次。

東森購物網有販售多款MIT口罩，其中包含摩戴舒、淨新、格安德等，一盒50入裝，價格則落在499元至649元不等。

蝦皮商城除了在今（4）日下午3點販售中衛月河藍（月夜）醫療口罩，每日17點也都有限量開賣MIT醫療口罩，販賣的品牌與價格則依網站頁面公告為準。

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