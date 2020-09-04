獨／就是我賣口罩給加利！安徽女負責人：跟林明進是好友才擠出2貨櫃

▲加利工廠負責人林明進被帶回工廠搜索。（圖／記者陳豐德攝）

記者任以芳／北京報導

口罩國家隊「加利科技」涉嫌進口陸製口罩，改標與台灣製口罩混裝販賣。《ETtoday新聞雲》今（4日）循線找到工廠負責人劉嫻，對於加利在台鬧出的風波，她只表示，「疫情期間到現在，我的醫療級口罩都出口到日本，因為跟加利老闆是好朋友，八月初才進一次貨到台灣，鬧成這樣，我真的沒什麼好說的。」對於雙方是否有另一間口罩公司的合作關係，完全沒有多談。

▼賣口罩給加利的大陸口罩工廠安景瑞。（圖／翻攝 愛企查網站）

▲賣口罩給加利的大陸口罩商家安景瑞，2014年變更為製造防護口罩。（圖／翻攝 愛企查網站）

據大陸工商信息網站登記訊息，安景瑞工廠成立於2010年8月16日，註冊資本額事1500萬人民幣，之前是做紡織服裝類，2014年變更製造防護口罩的製造、銷售，並於2018年申請專利新型側插式加濕口罩。

談到與加利關係，負責人劉嫻受訪表示，「疫情期間，我的口罩主要內銷國內以及外銷日本，產量都快供不應求。八月初，林明進找上門希望提供口罩來源，因為是多年老友交情，當時我幾乎是硬擠出兩個貨櫃產量出口給加利。」

加利科技負責人林明進在台受訪時曾提到，為了達到口罩需求，員工日夜趕工無法休息，主要是2家廠商拒絕繳交徵用量，讓小咖國家隊產能無法負荷。對此，劉嫻回憶，「林明進確實說過在台灣生產遇到一些麻煩，又不能不做下去，否則工廠就要倒閉。」因此才幫他這個忙，也只有八月初那次出口到台灣，一共是兩個貨櫃的量，之後都沒有再合作。

▲賣給加利的口罩品質遭質疑，大陸負責人強調自家口罩銷日本，品質錯不了。（圖／翻攝宜蘭大小事臉書）

談到自家口罩被質疑，劉嫻說，台灣方面說她生產的口罩有問題，真的非常不公平，大家可以去查證，出口到日本的口罩規定有多嚴格？通過大陸檢測就是一關，日本品質控管要求更嚴苛。「真的沒想到台灣這件事搞成這樣，請問我們錯了嗎？加利也很倒楣，真的不知還能說什麼。」

事實上，全球疫情爆發初期，「中國製造」的口罩屢屢爆發國際退貨事件，中國商務部為了雪恥，甚至拉高出口標準。安徽另一間不願具名的口罩供應商向《ETtoday新聞雲》表示，「目前，大陸能出口到國外的口罩醫療防護等級都是99%，一旦被查到造假，工廠關閉還要吃官司，沒人敢冒險。」

▲大陸要求製造醫療級口罩標準非常嚴格。（圖／路透社）



該供應商指出，大陸醫用口罩出口報關時，備註欄需輸入「防疫物資和證書編號」，並且具備發票、裝箱單、《醫療器械經營備案憑證》、海關所需其他補充說明的文件，其中最嚴格的就是大陸檢測報告（CMA、CNAS）及合格證（廠檢單）。

日本方面標準更嚴，需要進口商的提單，箱單，發票，日本國外的製造商必須向PMDA註冊製造商信息。口罩包裝要求包裝印有ウィルスカット（中文譯：病毒攔截）99%的字樣，「PFE：0.1um微粒子顆粒過濾效率」、「BFE：細菌過濾率」、「VFE：病毒過濾率」等防護規格才能進口。