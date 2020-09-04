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加利吹哨者曝光！女藥師身邊「疊滿Carry Mask」累癱：賊星該敗…貪啦

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▲▼加利黑心口罩流入新北藥局。（圖／記者崔至雲攝）

▲加利黑心口罩流入新北藥局。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

口罩國家隊「加利科技」涉嫌進口337萬陸製口罩，改標後與台灣製口罩混裝販賣。據傳，該事件吹哨者是新北市三重區的一名女藥師，《ETtoday新聞雲》實際到藥局找到該醫師，但她對於此事相當低調，僅表示，事情就已經發生了，政府要怎麼做就怎麼做，現在說再多也沒用，並無奈表示，「口罩混用陸製就是賊星該敗！貪啦！」

記者傍晚到該藥師藥局，因是吃飯時間並沒有太多人前往換口罩，但看到藥師身旁已有一箱滿滿的「 Carry mask」口罩，該名藥師對於此事不願多談，僅嘆口氣表示，「就是剛好有人雞婆發現啦！發現了就快處理，今天一堆人來退！累啊！」

請繼續往下閱讀...

藥師一邊拖著疲憊的身軀，一邊整理口罩，「今天已經一堆人來換口罩，真的很忙。」記者再次詢問女藥師是否就是吹哨者，她不承認也不否認。記者詢問，「今天有多少人來換貨？有10個人嗎？」女藥師笑笑說，「怎麼可能這麼少啦，20個人以上一定有。」她再表示，每天早9晚9，工作12小時以上，「長年如此，疫情至今更是忙得要命。」

記者再次提到加利老闆，藥師則火氣上來，「他就是賊星該敗，做生意不可以這樣。」「您的警覺性很高耶，聽說2個月前就發現口罩有問題喔？」女藥師一面幫客人換口罩一邊說，「是啊，都會檢查一下嘛。」

另一位藥師證實，這位三重女藥師是第一位在相關領域社團PO出有問題口罩的人，她提醒之後，藥師們才開始注意，他表示，「第一線藥師都會做好把關工作，避免問題口罩流入市場。」對於女藥師的警覺性，「努力總是會被看見！」
 

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