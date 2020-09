波特蘭示威者「斃了川粉」自衛不後悔！與警對峙又掏槍　慘遭擊殺

▲美國奧勒岡州波特蘭一名支持川普的男子不幸中彈身亡,嫌犯雷諾爾(Michael Reinoehl)3日晚間在圍捕過程中遭執法人員擊殺。(圖/達志影像/美聯社)

記者吳美依/綜合外電報導

美國奧勒岡州波特蘭的反種族主義示威自從5月「佛洛伊德之死」持續至今,「黑人的命也是命」團體與右翼組織衝突不斷,一名支持總統川普的男子上(8)月29日不幸中彈身亡,嫌犯雷諾爾(Michael Reinoehl)於3日晚間在圍捕過程中遭執法人員擊殺。

▲39歲右翼人士、川普支持者丹尼爾森(Aaron Danielson)在波特蘭示威現場遭到槍殺身亡。(圖/達志影像/美聯社)

《華爾街日報》、《福斯新聞》引述官員說法指出,雷諾爾涉嫌殺害39歲右翼人士丹尼爾森(Aaron Danielson),在華盛頓州萊西(Lacey)面臨聯邦逃犯特種部隊圍捕時,因拔出手槍遭到執法單位開火擊中。他的姊姊對此並不意外,「我知道有人在追捕他。我希望這一切都沒有發生」。

48歲的雷諾爾曾在軍隊服役,也在社群媒體上發聲,自稱「一路都是100%的ANTIFA」。他日前接受Vice News採訪時談及此案,宣稱開槍是為了自衛,對此一點都不後悔,也深信沒有傷害無辜的人,「我別無選擇。我的意思是,我有選擇,我可以坐在那邊看著他們殺害我的一個有色人種朋友。但我不會這麼做的」。

Why aren’t the Portland Police ARRESTING the cold blooded killer of Aaron “Jay” Danielson. Do your job, and do it fast. Everybody knows who this thug is. No wonder Portland is going to hell! @TheJusticeDept @FBI