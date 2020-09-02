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新書爆梅蘭妮亞「超好鬥」！　川普就職…精心把伊凡卡擠出鏡頭外

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▲▼川普女兒伊凡卡與第一夫人梅蘭妮亞。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普的女兒伊凡卡（後排左）與妻子梅蘭妮亞（後排右）屢傳不合。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社紐約1日綜合外電報導

一本即將於今天上架的新書揭露梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）和繼女伊凡卡（Ivanka）之間的冰冷關係，料將掀起各界對美國第一家庭「宮鬥」內幕的臆測。

作者溫斯敦─沃可夫（Stephanie Winston Wolkoff）過去是美國總統川普第3任妻子梅蘭妮亞的朋友，也曾擔任過顧問，據《紐約時報》報導，直到有消息揭露她的公司策劃就職典禮酬勞高達2600萬美元（約新台幣7.7億元）後，她才於2018年2月離職。

《法新社》報導，351頁的「梅蘭妮亞與我：我與第一夫人友誼之起落」（Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship With the First Lady，暫譯）爆出各項祕聞，揭開這位來自斯洛維尼亞，從模特兒成為美國第一夫人的面紗。

▲▼第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）一向給人神秘色彩。（圖／達志影像／美聯社）

梅蘭妮亞一向給人神秘色彩，微微噘嘴也廣被網友解讀，甚至把她描繪成跋扈丈夫手下的受害者，一度出現「釋放梅蘭妮亞」（#FreeMelania）的口號。

但溫斯敦─沃可夫這位前「時尚雜誌」（Vogue）活動籌辦人，描述梅蘭妮亞是爭強好鬥的人物，特別詳述她和梅蘭妮亞如何規劃川普就職典禮的每一寸細節，以及如何避免伊凡卡出現在典禮重要照片之中。

溫斯敦─沃可夫稱第一夫人和第一千金之間有如「冷戰」，說50歲的梅蘭妮亞給38歲的伊凡卡取了「公主」綽號，還稱繼女和她丈夫庫許納（Jared Kushner）是「卑鄙小人」。

▲▼川普小兒子拜倫、川普及梅蘭妮亞。（圖／達志影像）

▲梅蘭妮亞被形容是不在乎外界評價的人。圖為川普、梅蘭妮亞與兩人的兒子拜倫。（圖／達志影像／美聯社

溫斯敦─沃可夫寫說，梅蘭妮亞並不在乎外界對她的評價，說梅蘭妮亞的態度是「取悅他人並非我的第一要務」。梅蘭妮亞2018年造訪兒童移民拘留中心時，身穿背後寫有「我真的不在乎，你呢？」（I really don't care, do u?）字樣的外套，引發軒然大波，不過溫斯敦─沃可夫說，這最能捕捉梅蘭妮亞對批評者的態度。

《紐時》報導，溫斯敦─沃可夫寫道，對於「前進好萊塢」（Access Hollywood）節目2016年公布一段2005年錄音，顯示川普在非正式錄音中，對主持人說出「用手抓」女性「下體」的猥褻開笑，梅蘭妮亞似乎毫不在意，還說「我知道我嫁給什麼樣的人」。

新書暗示，梅蘭妮亞跟川普一樣很顧形象，在就職典禮文件中有意被稱為「第一夫人當選人」（first lady-elect），即便實際上她並不是被「選」出來。

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