拜登訪威州首站見「遭警槍擊非裔男家屬」　90分鐘談話獲讚

記者黃翊婷／綜合報導

美國民主黨總統候選人拜登在美東時間3日，前往威斯康辛州基諾沙市（Kenosha）拜訪非裔男子布雷克的家人，布雷克8月23日遭警察從背後連開7槍，導致下半身癱瘓，連帶引發好幾天的抗議活動。由於先前美國總統川普也曾前往基諾沙市，但並未與布雷克的家人見面，拜登的這個舉動，再次掀起全美民眾熱議。

▲拜登與布雷克的家人見面。（圖／路透，下同）

根據《CNN》報導，拜登（Joe Biden）與妻子吉兒（Jill）抵達威斯康辛州後，第一站就是私下拜訪布雷克（Jacob Blake）的家人，並透過電話與布雷克本人交談，「他說沒有什麼能夠打敗他，不論未來是否能夠再次站起來走路，他都不會放棄。」

據了解，布雷克是在上月23日遭警察從背後近距離連開7槍，導致腰部以下癱瘓，當時他的3名孩子就在車上目睹一切。事發後的第一時間，布雷克的母親雖然為兒子的遭遇感到心碎，但還是不忘呼籲社會大眾理性結束暴力示威，並一起為受傷的兒子、警察祈禱。

▲事發當時，布雷克的孩子們都在車上。

而拜登在威斯康辛州的行程主要也著重於「種族不公正」的爭議，由於威斯康辛州被認為是大選關鍵的搖擺州，這次的私下會面行程確實為他加了不少分。布雷克的律師克魯普（Ben Crump）還在推特PO文大讚，那場90分鐘的會面十分吸引人，因為拜登給出的關心相當有「人情味」。

不過，現任總統川普1日也曾與競選團隊一起前往基諾沙市，主打的口號為「法律與秩序」，但他並沒有與布雷克的家人會面，而是前往在抗議活動中遭到波及、破壞的店家，似乎是在暗示拜登所屬的民主黨縱容暴力。