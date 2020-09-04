　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

雙十國慶主視覺曝光　首次開放民眾參加國慶大會

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲政府4日曝光今年雙十國慶主視覺。（圖／翻攝自Facebook／中華民國 讚國慶）

▲政府4日曝光今年雙十國慶主視覺。（圖／翻攝自Facebook／中華民國 讚國慶）

記者蘇晏男／台北報導

距離雙十節還有一個月，政府4日中午已曝光今年國慶主視覺「民主台灣 自信前行 2020 Proud of Taiwan」，設計上用榮耀金、溫暖橘、湖水綠、優雅紫等4種顏色，以簡單的點與線條，呈現「多元聲音」的概念。另外，國慶籌備委員會秘書長陳宗彥下午指出，這次國慶大會將首次開放500位民眾現場觀禮，線上報名時間自7日起至13日止，預計於18日通知獲選民眾。

對於國慶主視覺的設計理念，臉書粉專「中華民國 讚國慶」指出，聲音，是人民捍衛權益，展現民主價值的工具，藉由多元的聲音，彼此間的交流、融合，造就了民主的進步。

該粉專進一步透露，主色的榮耀金和溫暖橘，展露中華民國這片土地的民主榮耀，還有台灣人的熱情親切；而輔色的沉著湖水綠、優雅紫，顯現彼此理性溝通對話、齊心協力面對外來考驗。

內文強調，生活上每刻聲音雖不盡相同，但很可以沒有恐懼的表達，這些多元聲波交錯，正是我國的民主自由，因為多元 因為包容 更能大步向前，「民主台灣 自信前行 2020 Proud of Taiwan」。

另外，今年國慶大會將首次開放500位民眾現場觀禮。陳宗彥表示，9月7日至13日開放民眾線上報名，預計於9月18日通知獲選民眾，歡迎民眾10月10日一同在現場欣賞精彩表演，祝中華民國生日快樂。

慶籌會也特別提醒，今年適逢新冠肺炎防疫期間，為配合防疫政策，這次慶典活動將採實名制，獲選民眾入場須攜帶觀禮證及身分證明等相關文件供查驗，務必做好自主健康管理，並配合活動全程佩戴口罩，另慶籌會也將為每位現場來賓準備一份精美紀念品，讓參加民眾留下難忘的回憶，歡迎民眾踴躍報名參加。

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
砸300萬開飲料店「6個月淨利全公開」　蔡阿嘎、二伯曝秘辛
快訊／新增1例境外移入　40多歲女赴日工作染疫
LIVE／再增1確診、實名制口罩混陸製　指揮中心最新說明
獨／血淚文控「我的婆婆殺了我」離世　女子親妹妹吐真相
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

雙十國慶主視覺曝光　首次開放民眾參加國慶大會

國軍透氣戰鬥衫用完要交還？　陸軍駁斥：每人2件無須繳回

加利老闆嗆「快把我們踢出國家隊」　律師驚嘆：自掘墳墓啊！

憂豬肉加工品混美豬　侯友宜：出動消保官全力稽查

王金平代表國民黨參加海峽論壇　江啟臣考量兩件事 「陸委會警告」

蔡英文駁美豬牛「交換說」　柯文哲反問：如何對國人交代？

新北淪為「加利重災區」　侯友宜要求中央清查所有口罩國家隊

影／議員改編金曲《是妳變了嗎》諷蔡英文：曾經相信妳的人好傻

賀吉普談捷克「一中原則」：我們有詮釋的權利　也能決定跟誰見面

加利老闆喊「快把我踢出國家隊」　陳其邁：我對他非常不以為然

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

網紅存錢7年23歲買千萬新房！ 殺價祕訣看時機：過年買砍200萬

國家隊口罩混337萬多片安徽製　產線撐不住！加利老闆：不後悔

巨石強森確診新冠肺炎！遭親友傳染　「停工3個月」…妻子、2女兒都中鏢

Lulu《搬家》「撲倒林哲熹激吻」！　曝他「咬我嘴唇」…約好下次床戲見

「南迴巨龍」高架橋上丟10包垃圾　惡劣駕駛遭檢舉...挨罰3千6百元

雙十國慶主視覺曝光　首次開放民眾參加國慶大會

國軍透氣戰鬥衫用完要交還？　陸軍駁斥：每人2件無須繳回

加利老闆嗆「快把我們踢出國家隊」　律師驚嘆：自掘墳墓啊！

憂豬肉加工品混美豬　侯友宜：出動消保官全力稽查

王金平代表國民黨參加海峽論壇　江啟臣考量兩件事 「陸委會警告」

蔡英文駁美豬牛「交換說」　柯文哲反問：如何對國人交代？

新北淪為「加利重災區」　侯友宜要求中央清查所有口罩國家隊

影／議員改編金曲《是妳變了嗎》諷蔡英文：曾經相信妳的人好傻

賀吉普談捷克「一中原則」：我們有詮釋的權利　也能決定跟誰見面

加利老闆喊「快把我踢出國家隊」　陳其邁：我對他非常不以為然

Google購地設資料中心　雲林吃大補丸...先嚐「小菜」土增稅逾億

熊熊慶生穿超辣「事業線比蠟燭長」！緋聞男友現身：被騙來吃飯付錢

追韓國瑜岳父砂石案挨告...黃國昌稱不怕濫訴　韓律師：抄家污衊

10歲男童狂存零用錢...買壽司「想請媽媽吃」！2.6萬人感動：應該存很久

媽才剛踏出門…噁男「割喉14歲嫩妹」血泊姦屍　完事蹲路邊吃飯！

虐殺女童再埋屍！檢疑生母男友「2月開始虐待」…想偷詐保險金　

經濟部秀口罩國家隊合約　打臉加利：非空白合約、林明進有簽名

曾因宿醉被石原聰美罵！　田中圭「醉倒在小黃後座」警方到了也沒醒

半導體支出年年創新高　法人：費半ETF長線佈局趨勢佳

快訊／孫安佐涉「製槍未遂」！首出庭被包圍喊：想到剛回台灣的時候

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

政治熱門新聞

陳其邁盤整韓國瑜政策4大問題　避免耗費都將取消

快訊／政府準備開鍘加利科技　撤銷醫材證照、收回口罩機

加利想退國家隊　經濟部：有被徵用義務

致敬93軍人節！韓國瑜曝光「有毛阿兵哥照」

加利「快把我踢出國家隊」　陳其邁：不以為然！

陳佩琪嗆阿中辛酸　要有行醫風骨

快訊／蔡英文：絕不讓陸製口罩影響國家隊奉獻　一定依法開罰

林淑芬：有沒有其他口罩公司混充實名制？

蘇貞昌斥加利根本「詐欺」：有狀況不講　被查到才哀哀叫

洪鴻鈞入祀忠烈殿　93歲母：把兒子送給國家了

綠機密民調曝光　讓高層安心一半

加利遭查進口「中國口罩」　綠委疑：2019年是真MIT？

蔡英文提告冷處理　賀德芬：背著罪過活過

北市首座自由車公路賽練習場啟用

更多熱門

相關新聞

中秋國慶北上尖峰時段　蘇花改設大客車優先道

中秋國慶北上尖峰時段　蘇花改設大客車優先道

花蓮縣8月份道路交通安全聯席會報會中通過「9月1日路口安全大執法宣導路口安全觀念案」以及「中秋、國慶連續假期北返尖峰時段北上方向設置大客車優先道」共二件的交通管制臨時動議提案，提醒民眾留意實行路段及交管措施，以利行車安全順暢。

中秋國慶第二波加班機　8/17開搶

中秋國慶第二波加班機　8/17開搶

10月爽迎雙連假　「最強請假攻略」出爐

10月爽迎雙連假　「最強請假攻略」出爐

川普：來自中國的可怕瘟疫打擊經濟

川普：來自中國的可怕瘟疫打擊經濟

美國國慶活動選在台南熱力紅不讓

美國國慶活動選在台南熱力紅不讓

關鍵字：

雙十節國慶主視覺多元聲音

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

渣醫生偷吃1週搞3次！正宮怒「朝臉淋王水」

疑不堪婆婆霸凌　北市女自殺身亡

84歲一尾活龍...阿公開心援交71歲嬤

獨／父母控親家殺人　婆婆：百口莫辯

「婆婆殺了我」夫這PO文被挖出！網罵爆

金剛天天幫她洗頭！梁云菲委屈「窒息式的愛」：我很像寵物

聘金500萬！女方父母嗆「沒錢別結婚」

台南男「才剛來2發」房門秒打開

妻PO文「我的婆婆殺了我」離世！人夫連嘆2次氣回應了

「我的婆婆殺了我」內幕：跟公婆相處8年被當垃圾

快訊／檢舉達人被通緝！1小時路邊被捕上銬

預言家：10月恐爆第3次世界大戰

子涵一側身「半顆球全掉出來！」

美股暴跌　科技股3月以來最大跌幅

《天能》眼熟身影！台人一秒抓到彩蛋

更多

最夯影音

更多
賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行
《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面