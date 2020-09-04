雙十國慶主視覺曝光　首次開放民眾參加國慶大會

▲政府4日曝光今年雙十國慶主視覺。（圖／翻攝自Facebook／中華民國 讚國慶）

記者蘇晏男／台北報導

距離雙十節還有一個月，政府4日中午已曝光今年國慶主視覺「民主台灣 自信前行 2020 Proud of Taiwan」，設計上用榮耀金、溫暖橘、湖水綠、優雅紫等4種顏色，以簡單的點與線條，呈現「多元聲音」的概念。另外，國慶籌備委員會秘書長陳宗彥下午指出，這次國慶大會將首次開放500位民眾現場觀禮，線上報名時間自7日起至13日止，預計於18日通知獲選民眾。

對於國慶主視覺的設計理念，臉書粉專「中華民國 讚國慶」指出，聲音，是人民捍衛權益，展現民主價值的工具，藉由多元的聲音，彼此間的交流、融合，造就了民主的進步。

該粉專進一步透露，主色的榮耀金和溫暖橘，展露中華民國這片土地的民主榮耀，還有台灣人的熱情親切；而輔色的沉著湖水綠、優雅紫，顯現彼此理性溝通對話、齊心協力面對外來考驗。

內文強調，生活上每刻聲音雖不盡相同，但很可以沒有恐懼的表達，這些多元聲波交錯，正是我國的民主自由，因為多元 因為包容 更能大步向前，「民主台灣 自信前行 2020 Proud of Taiwan」。

另外，今年國慶大會將首次開放500位民眾現場觀禮。陳宗彥表示，9月7日至13日開放民眾線上報名，預計於9月18日通知獲選民眾，歡迎民眾10月10日一同在現場欣賞精彩表演，祝中華民國生日快樂。

慶籌會也特別提醒，今年適逢新冠肺炎防疫期間，為配合防疫政策，這次慶典活動將採實名制，獲選民眾入場須攜帶觀禮證及身分證明等相關文件供查驗，務必做好自主健康管理，並配合活動全程佩戴口罩，另慶籌會也將為每位現場來賓準備一份精美紀念品，讓參加民眾留下難忘的回憶，歡迎民眾踴躍報名參加。