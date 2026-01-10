　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

馬杜洛下台後新局　美國評估重建委內瑞拉外交關係

▲▼委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）遭美軍抓捕。（圖／達志影像／美聯社）

▲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）穿囚衣。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

美國官員透露，隨著美國與委內瑞拉關係逐漸解凍，美國外交高層近日前往卡拉卡斯，評估自2019年關閉使館以來重啟駐委大使館的可能性。這次行動展現出雙方正積極推動恢復外交互動，為未來雙方關係鋪路。

據美國官員（要求匿名）表示，駐哥倫比亞最高外交官麥納瑪拉（John McNamara）領軍小組，抵達委內瑞拉首都卡拉卡斯，展開初步評估，討論如何分階段恢復美委關係。美國自2019年3月撤出大使館後，兩國正式外交互動暫停，當時美方與歐洲及拉美國家認定馬杜洛（Nicolas Maduro，委內瑞拉總統）選舉不公，並不具備合法性。

美國總統川普（Donald Trump）曾在2019年下令對馬杜洛發動突襲，並對其提出毒品相關指控，雖然馬杜洛堅決否認。外交圈內人士指出，美方尚未正式決定重啟使館，但只要川普同意，相關準備工作就會迅速展開。

委內瑞拉政府則證實，美國外交官本日已抵卡拉卡斯，雙方正進行「探索性」會談。新任臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）政府也表示，將以對等方式回應，計劃派遣代表團前往華府，展現推動兩國互動的誠意。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
473 2 2536 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
尿不遠＝不行了？　醫點名「3症狀」是警訊
台南神秘「固力果」跑男爆紅　身分曝光
高雄一家四口　家中叫不醒！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

晶片股帶頭衝！美股收紅、標普創新高　台積電ADR漲1.77％

川普關稅案未決　美國最高法院宣布1月14日裁定

馬杜洛下台後新局　美國評估重建委內瑞拉外交關係

高市早苗傳1月將解散眾議院　最快2月上旬改選

中國錢逾600億美金恐收不回　委內瑞拉新政府擬「惡債」原則翻案

第5艘了　美軍加勒比海「再扣押1油輪」

爆料白宮幕僚有在打！還沒試過瘦瘦針　川普鬆口：或許我該用

美宣布金援14億「泰柬停火」　美助卿：不清楚中國扮演什麼角色

教宗良十四世警告：戰爭重新成為風潮

快訊／伊朗動亂升級！最高國安會：美國、以色列「密謀製造動盪」

蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

陷阱大成功？男子午覺醒來太恍神　起立秒踩捕鼠夾痛到一秒變殭屍

不滿被說是主動求見柯文哲　王世堅氣炸不去了：對韓國瑜院長致歉

從信仰崩壞到重建台灣棒球！黑象事件後周思齊的心境闡述｜周思齊｜中華職棒簽賭案●下｜《我在案發現場》

辛柏毅仍失聯！海巡署搜救畫面曝　小姨子淚崩：姊夫說左手被卡住

49歲地獄哏王蕭煌奇結婚了　網友秒破案太座身分！　五月天演唱會正妹女伴「正臉曝光」

不甩國際法！川普大談習近平　：他不敢在我任內「攻擊台灣」

證實主動邀約王世堅 　韓國瑜曝原因：造成他困擾我很不好意思

黃子鵬加盟台鋼雄鷹　觸身球老冤家郭阜林影片驚喜亮相

晶片股帶頭衝！美股收紅、標普創新高　台積電ADR漲1.77％

川普關稅案未決　美國最高法院宣布1月14日裁定

馬杜洛下台後新局　美國評估重建委內瑞拉外交關係

高市早苗傳1月將解散眾議院　最快2月上旬改選

中國錢逾600億美金恐收不回　委內瑞拉新政府擬「惡債」原則翻案

第5艘了　美軍加勒比海「再扣押1油輪」

爆料白宮幕僚有在打！還沒試過瘦瘦針　川普鬆口：或許我該用

美宣布金援14億「泰柬停火」　美助卿：不清楚中國扮演什麼角色

教宗良十四世警告：戰爭重新成為風潮

快訊／伊朗動亂升級！最高國安會：美國、以色列「密謀製造動盪」

晶片股帶頭衝！美股收紅、標普創新高　台積電ADR漲1.77％

今晨出現極端低溫！　專家：下週可能有颱風生成

2026洗髮精推薦Top 28！頭皮養護、強韌髮根、去屑止癢挑選原則一次看

快訊／今晨最低3.9℃！4縣市冷爆不到6度　今晚又有冷氣團來襲

台股3萬點高點震盪　晶圓龍頭大廠法說替紅包行情加溫

OpenAI、軟銀投資10億美元　SB Energy加速建設AI資料中心

夏奇拉亞洲巡迴演唱會將來台開唱？　驚喜點名感謝台灣粉絲

速霸陸「最新手排性能車型」東京改裝展曝光！相對保守設定引熱議

川普關稅案未決　美國最高法院宣布1月14日裁定

馬杜洛下台後新局　美國評估重建委內瑞拉外交關係

【是有這麼好吃？】兔兔吃香蕉不小心噎到　直接變身小飛兔XD

國際熱門新聞

陳志回中國受審！外媒揭北京搶人關鍵

委國政變　北京逾600億美金債恐收不回

北臉13款羽絨外套爆造假　韓國官方認了

她從1500元翻身「創業年收近3億」

還沒試過瘦瘦針　川普：也許我該用

美軍加勒比海「再扣押1油輪」

高市早苗傳1月將解散眾議院

即／全國示威失控　伊朗怒轟美以操盤

美金援14億泰柬停火：不清楚中國角色

教宗警告：戰爭重新成為風潮

每人普發315萬　美擬說服格陵蘭人加入美國

動用極音速飛彈！俄：報復烏軍襲普丁官邸

誘惑國中少女拍AV！社長下海指導狂賺200萬

川普：毒梟正在掌控墨西哥　將展開地面攻勢

更多熱門

相關新聞

委國政變　北京逾600億美金債恐收不回

委國政變　北京逾600億美金債恐收不回

隨著委內瑞拉政局發生劇變，前領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）於元月初遭美軍逮捕並解送紐約，此舉不僅終結了其長年統治，更讓北京政府在當地的龐大金融佈局面臨崩盤危機。國際分析人士指出，接掌權力的新政權為了爭取西方援助，極可能主張中國過去提供的數百億美元貸款屬於「不法債務」，進而拒絕履行還款義務。

教宗警告：戰爭重新成為風潮

教宗警告：戰爭重新成為風潮

快訊／川普：取消對委內瑞拉第2波攻擊

快訊／川普：取消對委內瑞拉第2波攻擊

委國代理總統會晤陸大使　感謝中國譴責美國

委國代理總統會晤陸大使　感謝中國譴責美國

馬杜洛剛被抓！委內瑞拉「釋放大量囚犯」

馬杜洛剛被抓！委內瑞拉「釋放大量囚犯」

關鍵字：

委內瑞拉

讀者迴響

熱門新聞

高雄一家四口中毒叫不醒　疑封閉洗熱水澡

「乾女兒」陪看房遭脫衣性侵！　台南乾爹老闆狂喊：一次就好

深思後婉謝WBC徵召　鄧愷威說明抉擇

10℃冷到周末　圖看何時回暖

台灣超越日韓！正式登頂「最不想生國家」

快訊／20縣市低溫特報！「急凍剩6度」

中部以北明晨「最冷剩7度」　下周二前高山有機會降雪

最容易「姐弟戀」的三大星座！

快訊／莫莉曬證據首發聲！還原詐騙事件始末

渣夫外遇每周嘿咻2次　還10次衝摩鐵滾床

小琉球潛水教練性侵女學員！賠90萬換免囚

辛柏毅失聯73小時！海面照明彈不斷

地瓜球「要分5包裝」　老闆回1句氣走對方

國道跨越橋鐵網50公分取締孔　雲林交工局：先封再說

吃軟不吃硬的三大星座！

更多

最夯影音

更多
蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課
宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

陷阱大成功？男子午覺醒來太恍神　起立秒踩捕鼠夾痛到一秒變殭屍

陷阱大成功？男子午覺醒來太恍神　起立秒踩捕鼠夾痛到一秒變殭屍

不滿被說是主動求見柯文哲　王世堅氣炸不去了：對韓國瑜院長致歉

不滿被說是主動求見柯文哲　王世堅氣炸不去了：對韓國瑜院長致歉

從信仰崩壞到重建台灣棒球！黑象事件後周思齊的心境闡述｜周思齊｜中華職棒簽賭案●下｜《我在案發現場》

從信仰崩壞到重建台灣棒球！黑象事件後周思齊的心境闡述｜周思齊｜中華職棒簽賭案●下｜《我在案發現場》

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面