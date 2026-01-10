馬杜洛下台後新局　美國評估重建委內瑞拉外交關係

▲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）穿囚衣。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

美國官員透露，隨著美國與委內瑞拉關係逐漸解凍，美國外交高層近日前往卡拉卡斯，評估自2019年關閉使館以來重啟駐委大使館的可能性。這次行動展現出雙方正積極推動恢復外交互動，為未來雙方關係鋪路。

據美國官員（要求匿名）表示，駐哥倫比亞最高外交官麥納瑪拉（John McNamara）領軍小組，抵達委內瑞拉首都卡拉卡斯，展開初步評估，討論如何分階段恢復美委關係。美國自2019年3月撤出大使館後，兩國正式外交互動暫停，當時美方與歐洲及拉美國家認定馬杜洛（Nicolas Maduro，委內瑞拉總統）選舉不公，並不具備合法性。

美國總統川普（Donald Trump）曾在2019年下令對馬杜洛發動突襲，並對其提出毒品相關指控，雖然馬杜洛堅決否認。外交圈內人士指出，美方尚未正式決定重啟使館，但只要川普同意，相關準備工作就會迅速展開。

委內瑞拉政府則證實，美國外交官本日已抵卡拉卡斯，雙方正進行「探索性」會談。新任臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）政府也表示，將以對等方式回應，計劃派遣代表團前往華府，展現推動兩國互動的誠意。