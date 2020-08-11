回家過節！中秋、國慶「第二波加班機」8/17開搶　訂票3天內須開票

▲中秋、國慶第二波加班機8/17開放訂位。（圖／記者賴文萱攝）

記者李宜秦／台北報導

中秋連假將至，民航局針對需求較高的金門、澎湖航線規劃第二波加班機，將自8月17日上午9點開放訂位。民航局提醒，旅客須於訂票日起3天內完成開票，若需退票，航空公司可依規定收取票價10％費用。

民航局空運組長鄭堅中表示，第二波加班機規劃完畢後，若與去年相比，中秋連假座位數增24％、國慶連假約增3到4％，由於今年中秋、國慶連假較接近，因此加班機需求以中秋連假較大，預計第二波加班後可滿足民眾需求。

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民航局表示，航空公司已依據旅客訂位及需求情況再規劃中秋、國慶連假第二波加班機，在各航線運能提供方面，中秋連假澎湖航線2,996個座位數，金門航線2,396個座位數，共計提供5,392個座位數。國慶連假澎湖航線3,580個座位數，金門航線1,216個座位數，共計提供4,796個座位數。

▲民航局提醒，旅客須於訂票日起三日內開票。（圖／記者賴文萱攝）



民航局表示，為儘早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規劃後續加班機運能，旅客於訂票日起3日內應完成開票，如8月17日訂票者，應於8月19日前完成開票，提醒旅客應注意開票期限，以確保自身權益。

民航局表示，中秋及國慶連假，於尖峰時段9月30日至10月2日、10月8日至10日臺灣出發往離島方向，以及10月3日至5日、10月10日至12日離島出發回臺灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制。

退票期限規定亦為「最遲於航班起飛前辦理退票」，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，另提醒旅客避免重複訂票，如須退票時，航空公司將依機票使用規定收取票價10％之退票費用。