先畫休先贏！10月迎中秋+國慶雙連假　「最強請假攻略」在此：請4放11爽炸

▲10月最強請假攻略出爐。（圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

距離上一次大放4天端午連假，已經過了一個月，接下來8、9月也都沒有連假。不過看看行事曆就會發現，只要撐過2個月，接下來10月有2段連假，分別是10月1-4日的中秋連假，和10月9-11日的雙十連假，馬上讓人又有動力打拚。而2段連假也產生3種「請假攻略」，意外引發熱論。

翻翻國曆，10月1日（周四）正逢農曆9月15日中秋節，據人事行政局發布的行事曆顯示，將會放4天連假，也就是10月1日至10月4日。另外，因為國慶日落在10月10日（周六），人事行政局發布的行事曆顯示，將會補假1天（9日），共放3天假，也就是10月9日至10月11日。

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這2段連假就引發熱論，因為有3種請假的方式可以選擇，首先是9月底請28-30日共3天，就能從9月27日一路放到10月4日，共計8天。再來則是中秋連假接續雙十連假的做法，只要請5日至8日共4天，就能一口氣大放11天假。

▲第1種請假方法：請9月底3天。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲第2種請假方法，請2段連假中間的4天。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲第3種請假方法：小孩子才做選擇，我全都要請！（圖／記者鄺郁庭攝）

若是想放半個月的假，更可以用第3種請法，也就是前面提到的3+4日全都請掉，一次超級大升級、放滿15日，但前提是公司或學校允許才可以。另外要注意的是，中秋有4天連假可以放，是因為2日（周五）的假，已先行在9月26日（周六）補班補課，所以在爽放一波假之前，還是要好好上班、上課。