9月路口安全大執法　蘇花改中秋、國慶連假設置大客車優先道

▲花蓮縣8月份道路交通安全聯席會報。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣8月份道路交通安全聯席會報會中通過「9月1日路口安全大執法宣導路口安全觀念案」以及「中秋、國慶連續假期北返尖峰時段北上方向設置大客車優先道」共二件的交通管制臨時動議提案，提醒民眾留意實行路段及交管措施，以利行車安全順暢。

近年行人於路口行穿線遭汽機車撞擊之交通事故有攀升趨勢，為建立行人優先概念、宣示維護路口安全，交通部業已協調內政部自今年9月1日起進行為期一個月路口安全大執法；另參考日本作法將每年9月第三週（今年9月14日至20日）訂為交通安全週，執法重點包括汽機車不停讓行人、闖紅燈及紅燈右轉、行人未依規定行走行人穿越道、未依標誌、標線、號誌指示穿越道路等，提醒用路人多加留意，遵守交通法規，以免受罰。

蘇花改自今年1月6日全線通車後，民眾降低自行開車意願，搭乘大客車率漸增，為因應通車後帶來的觀光人車潮，紓緩崇德地區連假車多壅塞情形，花蓮縣政府擬於今年中秋連假第三日（10月3日）10:00~19:00以及國慶連假第三日（10月11日）09:00~18:00，於太魯閣大橋北端至崇德管制站，以北上線內側車道作為大客車優先道，開始執行前2小時，將佈設交通錐及牌面；執行期間現場將有指揮交管，請用路人配合交管通行。

►我沒有遲到，是時間遲到了！