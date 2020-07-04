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美國國慶活動選在台南熱力紅不讓　黃偉哲出席見證美台深厚情誼

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▲美國在台協會舉辦「美國日紅不讓」國慶慶祝活動，賴清德副總統、台南市長黃偉哲等多人出席祝賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲美國在台協會舉辦「美國日紅不讓」國慶慶祝活動，賴清德副總統、台南市長黃偉哲等多人出席祝賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

7月4日是美國244週年獨立紀念日，美國在台協會（AIT）今年首次移師台南市立棒球場，4日晚上在統一獅主場對陣中信兄弟的比賽中，舉辦「美國日紅不讓」國慶慶祝活動。

台南市黃偉哲市長也受AIT酈英傑處長（Director Brent Christensen）之邀出席這場意義非凡的盛會，跟全場球迷及賴清德副總統、國安會顧立雄秘書長、外交部吳釗燮部長、經濟部王美花部長、交通部林佳龍部長、衛福部陳時中部長、科技部吳政忠部長、中央研究院廖俊智院長、駐美大使蕭美琴等來賓一起嗨翻歡慶美國生日快樂。

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▲美國在台協會舉辦「美國日紅不讓」國慶慶祝活動，賴清德副總統、台南市長黃偉哲等多人出席祝賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，台南一直是台灣的棒球城市，棒球跟市民生活密不可分，棒球傳遞出努力不懈的精神，不僅是台美共享的價值，更是台南人的寫照，台南不僅將連續主辦7屆「WBSC U12世界盃少棒錦標賽」，且多年來先後培養出許多傑出的棒球選手，包括今天擔任開球嘉賓的王建民、郭泓志，都是在美國職棒大聯盟創下好成績的台南子弟，因此感謝AIT這次別具慧眼選中台南作為國慶活動的舉辦地點，讓所有台南人都與有榮焉。

▲美國在台協會舉辦「美國日紅不讓」國慶慶祝活動，賴清德副總統、台南市長黃偉哲等多人出席祝賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長進一步指出，全球受疫情嚴重衝擊，唯獨台灣防疫有成，台灣職棒才能成為世界上少數幾個正常運作的職業賽事，尤其台南在防疫作為上的超前部署，是六都之中確診病例最少的城市，而這個賽季每場統一獅在台南的主場比賽，也提供全程英文轉播，讓全球球迷零時差觀賞賽事，並鼓勵每個人都能從比賽傳達的活力與選手積極應戰的精神中，獲得在艱難中繼續邁步前行的力量。

▲美國在台協會舉辦「美國日紅不讓」國慶慶祝活動，賴清德副總統、台南市長黃偉哲等多人出席祝賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長也特別提到，台美關係近來空前緊密，台南作為地方城市，跟美國的互動也同樣頻繁，在這波疫情初始，台南市第一時間就對美國的14個姊妹市與友誼市送上慰問。就在3日同個場地，台南市也跟友誼市密蘇里州堪薩斯市合作，在統一獅主場比賽前播放由雙方市長為對方錄製的加油影片，更因兩個城市在地球隊（統一獅vs.堪薩斯市皇家）的吉祥物都是獅子，影片中兩隻獅子也加碼為對方獻上祝福，不僅象徵台南跟美國的友好，也代表台南市對於AIT國慶活動落腳在此的熱忱歡迎，亦期盼未來與美國雙方間的友誼能透過視訊或是球賽的方式，繼續持續下去。

除此之外，由於台灣2020的國慶煙火即將在台南的漁光島施放，黃偉哲市長也特別藉著參與這次美國國慶活動的機會提出邀請，希望美國好朋友也能在10月10日再度來到台南為台灣慶生，不僅欣賞美麗的煙火，更可以多走走看看，感受台南的文化與熱情！

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