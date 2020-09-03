快訊／蔡英文接見捷克議長韋德齊　總統府設計3大巧思曝光！

▲蔡英文追贈捷克共和國故參議長柯佳洛「特種大綬卿雲勳章」暨與現任參議長韋德齊會談。（圖／ETtoday攝影中心攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文、副總統賴清德3日上午於總統府一起接見捷克參議院議長韋特齊（Miloš Vystrčil）訪團一行。為此，總統府在禮儀上，有設計三大巧思。

首先，由於布拉格愛樂樂團總監也隨團來台進行藝文交流；因此，總統府邀請國立台灣交響樂團（NTSO）由九名首席進行開場演出，分別演出捷克民族樂派作曲家德沃札克的「E大調絃樂小夜曲」，以及台灣著名作曲家陳樹熙的「浪漫台三行」。

其次，布拉格市長賀瑞普日前在臉書宣布將同行訪台時，附上一張貼上台灣與捷克國旗的行李箱，引起台灣社群的高度討論。

正因為這個行李箱，給了我方靈感。因此，在準備特別贈禮時，也由賴清德作為回禮，贈訪團主賓「MIT」的行李箱，象徵台捷友好。而此次代表「台捷友好」的行李箱，外觀由文總設計，箱體則是使用來自台南的「台灣之光」－萬國通路（eminent）8月才剛上市的新款式，兼具超輕量、堅韌、抗菌材質的優點。

▼蔡英文接見捷克共和國參議長韋德齊，由賴清德致贈有台、捷兩國國旗行李箱。（圖／ETtoday攝影中心攝）



在行李箱的外觀設計上，採用台灣特有種「台灣藍鵲」，其守護幼雛無所畏懼的身影，有如台灣人堅毅強韌的性格，美麗色彩代表著台灣文化與自然生態上的繽紛多樣；至於戴著皇冠的「黑鷹」是捷克國徽上重要元素，具優雅與智慧含意且護衛著捷克人民。

至於顏色方面，則以兩國國旗共同代表色「紅、藍、白」作基調，背景色塊以六角圖騰象徵多元與自然和諧的意涵，有生生不息之意。搭配堅貞剛潔的台灣國花「梅花」，和受芙蕾雅（Freya）女神眷顧的捷克國樹「椴樹」枝葉，為兩國未來的合作許下美好願景。

最後，蔡英文也於接見時，追贈捷克故參議長柯佳洛勳章，但由於故參議長夫人健康因素，無法親自來台；因此，總統府也特別準備了木雕製作的「台灣3D立體地圖」，以及收錄20部跨時代多元主題台灣電影的「台灣電影工具箱」，期盼透過這些台灣景觀及人文的影像，讓故參議長夫人在捷克也能看見台灣。