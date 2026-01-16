謝龍介：「德意志」被陳亭妃突破　賴清德有跛腳現象

▲立委謝龍介 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

今年台南市長選戰，民進黨由立委陳亭妃出線，而這次也是陳亭妃第6次對戰國民黨立委謝龍介，她表示要「連贏6次」。謝龍介今（16日）受訪時表示，她是一直在想她要怎麼贏，「我是一直要想台南市怎麼贏、市民怎麼贏」，他要用四年的時間來為這個城市貢獻。

對於台南選舉，外界評論，唯獨台南，賴清德總統沒有辦法貫徹他的意志。謝龍介表示，實在顯示總統的領導出現了一個初步危機，就是在黨內定於一尊的領導有一點破口。這一次「德意志」就被陳亭妃突破了，所以綠營就傳聞說，是不是賴總統定於一尊的領導已經有了破口，這一點有待觀察。

謝龍介認為，賴清德還是會審時度勢，他不容他的任期第一屆裡面就產生跛腳的現象，但是在黨內現在就已經有這個跛腳的現象、一個破口已經出來了。

對於陳亭妃喊出，她要連六戰。謝龍介說，他第一次選舉就贏她800多票，但是沒有婦女保障名額，所以她上；她贏了五次，但二十多年來，台南有更清廉嗎？台南有更乾淨嗎？台南有更光榮嗎？

謝龍介說，「妳是一直在想妳要怎麼贏，我是一直要想台南市怎麼贏、市民怎麼贏。所以我才說我只做四年，我用四年的時間來為這個城市貢獻」。謝龍介說，他要把一個這麼髒的市政府文化、官商勾結的文化清乾淨，再把這個權力還給台南市民，「我一直在想讓台南市贏、台南市民贏；那陳委員一直想她要再贏一次。我們是不一樣的」。